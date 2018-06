La catedral de Pamplona ha acogido este martes por la mañana la presentación de la Organización Profesional de Congresos (OPC) de Navarra, que preside Montse Oyagüe.



Esta OPC forma parte de la Federación de Asociaciones de Empresas de Organización Profesional de Congresos, que agrupa a once asociaciones autonómicas y más de cien empresas, además de otras 200 colaboradoras.



Acompañada por la presidenta de la Federación y representantes de las asociaciones de Euskadi, La Rioja y Aragón, Oyagüe ha comentado que el objetivo de la OPC es, "por un lado, estar vinculados a la federación, y, por otro, constituir un foro de encuentro de entidades navarras de referencia en la organización de congresos".



"Creemos que Pamplona, y Navarra en general, cuenta con los recursos y servicios necesarios para presentarse como un atractivo destino para la celebración de congresos y reuniones", ha dicho, y destacado que tiene un tamaño que "la hace muy accesible" y "una gran capacidad para sorprender", generando "un recuerdo positivo de la reunión en la que se ha participado", algo que busca "cualquier organizador".



Olagüe ha comentado que Navarra también dispone para la organización de eventos de una red de entidades y empresas, tanto locales como regionales, "capaces de aportar servicios de máxima calidad a las organizaciones" que elijan esta comunidad como destino de su congreso o reunión.



De la OPC navarra ha precisado que son 10 las empresas que la conforman hasta el momento: Nicdo, Aturaccna, Museo Universidad de Navarra, DobleClick Comunicación, Hotel Maissonave, Bon Apetit, Restaurante Alex Múgica, Ostiz Audiovisuales y Unicca y Eventos Navarra.



Todas ellas ofrecen servicios relacionados con la organización de congresos, convenciones o jornadas, por lo que ha confiado no solo en que la OPC pueda crecer sino también en ayudar a mejorar y posicionar a Pamplona y Navarra como destino "idóneo" para celebrar este tipo de eventos.



Por su parte, Matilde Almándoz, Presidenta de OPC España, se ha congratulado del regreso de Navarra a la Federación, y al respecto ha comentado que es importante que sea "un elemento activo dentro de OPC España.



Para Almándoz, Pamplona "reúne todas las condiciones y estilos de la nueva tendencia, que no es otra que el incremento de las reuniones en destinos medianos".

