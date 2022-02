Navegar seguro por internet, una asignatura pendiente entre los españoles

A día de hoy, en mayor o menor medida, casi todo el mundo accede a internet con un ordenador, una tableta o un móvil, pero todavía son muy pocos los que saben cómo proteger sus dispositivos de los ciberataques.

Este martes se celebra el Día Internacional por una Internet Segura (Safer Internet Day), una jornada dedicada a concienciar sobre el uso responsable de las tecnologías e internet, especialmente entre los jóvenes y niños.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2020 se registraron en España más de 16.900 procedimientos judiciales por ciberdelincuencia (el 28,69 por ciento más que un año antes, en 2019), una cifra que, según el Estudio sobre la Cibercriminalidad en España del Ministerio de Interior es "previsible" que siga aumentando, especialmente en redes domésticas y dispositivos personales.

Para evitarlo, los expertos ofrecen hoy una serie de consejos y recomendaciones para navegar seguro por internet.

Jordi Serra y Cristina Pérez Solà, profesores de Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya, aconsejan usar contraseñas distintas en cada dispositivo, evitar claves simples como '123', u 'hola', crear contraseñas largas que mezclen letras, números y símbolos, y usar un método de autentificación paralelo como que nos envíen un mensaje al móvil.

Para no olvidarlas, aconsejan también usar un gestor de contraseñas, guardar una copia de seguridad de todo en el disco duro, crear usuarios distintos para cada persona que use el dispositivo, restaurar el software si instalamos aplicaciones, y desconfiar siempre de una web que no empiece por https.

También recomiendan controlar las 'cookies' y leer atentamente lo que estamos aceptando, no dejar huellas en el navegador y borrar el historial, desconfiar del 'modo incógnito' que no oculta nuestra IP, usar antivirus, vigilar las extensiones de programas que añadimos (y que en casi todos los casos acceden a nuestro disco duro), y asegurarse de que las aplicaciones que instalamos sean legítimas.

Por último, los expertos de la empresa de ciberseguridad S2 Grupo aconsejan usar tarjetas virtuales de un solo uso para las compras por internet, no facilitar datos ni pinchar en enlaces sospechosos, vigilar lo que se hace en wifis abiertas o compartidas, usar una conexión VPN para navegar por internet al usar wifis públicas, proteger las redes de la casa, ser cautos con los códigos QR, y actualizar el navegador.

Pueden parecer muchos consejos pero toda la ayuda es poca, especialmente para usar el teléfono móvil: según una encuesta encargada por la compañía de ciberseguridad Sophos, solo uno de cada cuatro españoles lo protege con un software de ciberseguridad, únicamente el 28 % de los usuarios tiene un pin, patrón o sistema de desbloqueo para protegerlo, y tan solo el 24 % usa aplicaciones para limpiar archivos.

De hecho, la descarga de aplicaciones sigue siendo uno de los factores de mayor riesgo en el uso del teléfono móvil y solo 45 % de los encuestados se descargan aplicaciones de sitios oficiales o de confianza, y un 80% de los usuarios no se leen las condiciones y permisos de las app antes de descargarlas.

Además, el uso cotidiano de internet está plagado de múltiples amenazas que pueden no ser identificadas como tal por los usuarios desde ofertas y anuncios de productos, alertas de suscripciones o contactos dudosos de usuarios anónimos copan las apps, redes sociales, plataformas de streaming o videojuegos online, que suelen ocultar ciberestafas o intentos de ataques de 'phishing' o 'smishing'.

Unicef recuerda hoy que promover el uso correcto de internet y la tecnología es una herramienta necesaria para proteger a los niños y adolescentes y garantizar el cumplimiento de sus derechos en el entorno digital.

En esta tarea las familias, los centros educativos, instituciones y empresas juegan un papel esencial, según Unicef, que recomienda 'planificar' la llegada del primer móvil, que en España se adquiere, a los 10,9 años del niño, de media.

Las familias "juegan un papel muy importante en el impacto de la tecnología sobre la convivencia", según Unicef, que advierte de que "el uso intensivo de la tecnología, sin la debida supervisión, suele tener implicaciones en la convivencia familiar y entre iguales".