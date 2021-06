Actualización de WhatsApp 2021: ¿qué pasa si no acepto sus nuevos términos y condiciones?

Actualizada 01/06/2021 a las 08:15

El pasado 15 de mayo Whatsapp puso fin a el plazo dado a sus usuarios para que acepten los nuevos términos y condiciones para poder utilizar la app. Con sus nuevos términos, la plataforma está pidiendo a sus usuarios (excepto a los que residen en la región europea) que acepten compartir metadatos con Facebook, la firma matriz del servicio de mensajería.

Pero, ¿qué ocurre si no los acepto? En primer lugar, quienes no acepten la nueva actualización comenzarán a recibir mensajes persistentes recordándoles que deben aceptar los nuevos términos.

Si eres de los que se mantiene en sus trece, que sepas que tu cuenta no se va a eliminar. Sin embargo, las funciones de la aplicación se irán reduciendo poco a poco. Lo primero que perderán los usuarios que no acepten estas condiciones será la lista de chats; podrán seguir hablando con sus contactos si estos les escriben, pero no se podrá entrar a hablar con ellos por nuestra cuenta al no figurar la conversación como parte de nuestro listado de chats abiertos.

WhatsApp terminará de limitarnos sus funciones desactivando las notificaciones, impidiéndonos recibir mensajes y perdiendo el acceso a las llamadas tanto entrantes como salientes.

Te puede interesar