El 5G evitaría que el mundo se paralice de nuevo en caso de pandemia

Actualizada 23/08/2020 a las 06:00

El coronavirus no ha cambiado solo la vida de millones de personas a nivel sanitario y económico, también social. Durante meses, la vida social de la población ha sido a través del teléfono y las videollamadas se han multiplicado. También la vida laboral. El 'boom' del teletrabajo y las reuniones virtuales han hecho que miles de empresas avancen en este ámbito mucho más rápido de lo que habían previsto. Y esta tendencia ha llegado para quedarse, por lo que una buena conexión será fundamental. Y el 5G será quien por fin logre videoconferencias sin retardo, conectividad fluida incluso en grandes aglomeraciones como conciertos o eventos deportivos, videojuegos con una resolución 8K, sistemas domóticos de mayor calidad y más seguros, etc.



Sin embargo, aún falta tiempo para que en España podamos empezar a usar de forma masiva el 5G. Aunque algunos operadores -como Vodafone y recientemente Orange- ya usan las bandas del 5G, lo que nos permitiría conectarnos a esta red en ciertos lugares con un móvil 5G, es para finales de 2022 o principios de 2023 cuando se espera que en las ciudades más pobladas empiece a usarse de forma mayoritaria. En cualquier caso, será una implantación progresiva, "a unos diez años vista". "Dentro de una década, seguramente el 5G sí estará en todas partes, aunque para entonces ya estaremos hablando de la 6G o la 7G", afirma Xavier Vilajosana, profesor de los Estudios de Informática y Telecomunicación de la UOC, la Universidad Abierta de Cataluña.



Para que el mundo no se paralice en caso de otra pandemia, los operadores móviles invertirán más de un billón de euros durante los próximos años, según las estimaciones de la GSMA. Espera que al menos una de cada cinco conexiones móviles use redes 5G para 2025. El profesor de la UOC explica que los cambios llegarán progresivamente, pero no serán evidentes para todos. "Vamos a percibir que nuestros móviles tienen más velocidad de datos, pero quizá no parezca significativo porque ahora mismo ya puede, por ejemplo, ver un vídeo de YouTube en su teléfono con una calidad aceptable", señala. La gran diferencia es que ese vídeo será en calidad 8K o realidad aumentada y que, "en lugar de ocupar 600 Megas como ahora, ocupará 10 Gigas", añade.



El 5G se postula como un aliado contra el coronavirus porque se podría afrontar la atención médica a distancia y ayudar así a abordar las crisis sanitarias del futuro. Así lo defendió hace unas semanas Peter Stuckmann, jefe de la unidad de sistemas para la futura conectividad de la Comisión Europea en el 5G Forum. Esta conectividad facilitará realizar en remoto multitud de servicios médicos y tendrá la capacidad de no paralizar el mundo en caso de otra pandemia.



El profesor de la UOC coincide y asegura que la situación causada por la Covid ha hecho aún más evidente la necesidad de mejorar la conectividad para poder hacer frente a circunstancias excepcionales como estas, y defiende que ese salto digital podrá darse con el 5G. Según Vilajosana, el hecho de tener una infraestructura de telecomunicaciones con una conectividad tan amplia hará que "el uso de las tecnologías digitales desde cualquier entorno sea mucho mejor".



Despliegue por países Pero no todos los países están al mismo nivel en el despliegue del 5G. Una de las compañías que más han avanzado en su desarrollo es Huawei, pero ha sido vetada en países como Reino Unido por sus problemas con Trump, que les acusa de espionaje por parte del gobierno chino, aunque no se ha podido demostrar nada. Los británicos han decidido excluir a Huawei del 5G y prohibirá que las empresas compren sus equipos. Este veto ralentizará entre 2 y 3 años el desarrollo de la red y aumentará el coste en unos 2.200 millones de euros. Francia también ha dado luz verde a recortar la presencia de la marca china en el despliegue del 5G.



En España la situación es muy diferente ya que la conexión 5G sigue fiando su futuro a la multinacional china, aunque Ericsson también es un actor importante. Desde Huawei aseguran que no se han producido cambios en sus inversiones en nuestro país a consecuencia del conflicto con EE UU. España cuenta hasta el momento con más de 30 antenas 5G desplegadas y es uno de los países punteros en su despliegue con Vodafone ya funcionando con móviles 5G en 20 ciudades y con la reciente entrada de Orange.