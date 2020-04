El bulo sobre la censura en WhatsApp

Actualizada 13/04/2020 a las 15:34

Que WhatsApp está censurando los mensajes que se difunden a través de su plataforma en España, con la ayuda de los medios de comunicación que verifican informaciones falsas, es algo que muchos hemos escuchado y leído estos días. Pero es mentira.



No hay censura en WhatsApp: la plataforma ha limitado, sin prohibir, el reenvío masivo de mensajes en todo el mundo -no solo en España- para evitar que los bulos se viralicen. Y los medios que verifican tampoco pueden impedir que el contenido se difunda, aunque sea falso.



El nuevo límite a los reenvíos puesto en marcha por WhatsApp ha desatado una oleada de protestas en las redes, que en la mayoría de los casos ha empleado mentiras y acusaciones falsas contra medios verificadores españoles.

“Os quiero contar lo que está pasando en España a día 11 de abril de 2020. Se llama control de la información. Se llama censura”.



Así comienza un vídeo viral en el que se lanzan acusaciones de “censura” a la International Fact-Checking Network (IFCN), red que agrupa a los verificaciones de todo el mundo, y critica sobre todo a Newtral, fundada por la periodista de La Sexta Ana Pastor.



“La que va a decidir qué es cierto y qué no es cierto en España es básicamente La Sexta”, añade. Otra de las decenas de cadenas de WhatsApp que han circulado sobre este tema habla de “Control Bolivariano dirigido por A.Pastor”.



La denuncia de una supuesta censura en WhatsApp ha sido secundada por partidos políticos como Vox o el PP, que extienden la responsabilidad al Gobierno.



En concreto, el senador del PP Rafael Hernando afirmaba en un tuit que “si WhatsApp sigue manteniendo su estúpida idea, siguiendo instrucciones del Gobierno Sanchezstein, de limitar la difusión de mensajes críticos al Gobierno, no solo colaborará con una censura bananera, sino que la gente se irá a la rusa Telegram y otras”.



DATOS: Es falso que haya censura en WhatsApp y que los verificadores o el Gobierno español puedan decidir sobre el reenvío de mensajes en esta plataforma.



Una confusión en torno a la nueva política de WhatsApp ha dado pie a este bulo.



WHATSAPP NO CENSURA MENSAJES



El pasado 7 de abril, esta plataforma, propiedad de Facebook, anunció que iba a limitar el reenvío de mensajes para tratar de evitar que se viralizaran bulos, como las populares cadenas o audios sobre el coronavirus.



De hecho, esta es la vía por la que más mentiras se están compartiendo sobre la COVID-19, como ha podido comprobar el centenar de medios verificadores que están luchando contra la desinformación sobre el coronavirus, y que forman parte de la IFCN, entre ellos EFE Verifica.



El pasado año, la empresa ya dio a conocer a sus usuarios qué mensajes estaban siendo reenviados muchas veces con una "etiqueta", una doble flecha ubicada en la parte superior.



Ahora la empresa ha establecido un límite para que estos mensajes solo se puedan reenviar a un chat cada vez.



LOS VERIFICADORES NO CENSURAN EN WHATSAPP



WhatsApp ha publicado una lista de medios dedicados a la verificación en todo el mundo que utilizan esta plataforma para recibir bulos, pero en ningún caso autoriza a estos "fact-checkers” a decidir qué mensajes pueden circular en su plataforma.



De hecho, nadie puede saber qué mensajes están limitados en el reenvío porque WhatsApp funciona mediante un cifrado de extremo a extremo, de modo que solo el usuario que envía y el que recibe el mensaje conocen su contenido.



Para los “fact-checkers”, el único modo de conocer los contenidos que se están compartiendo en esta plataforma de mensajería es si se los envían los usuarios. De ahí que WhatsApp difunda los números de contacto de medios que verifican informaciones falsas.



Estos y otros muchos medios como EFE Verifica están acreditados por la IFCN, la principal red de verificadores del mundo. Para ello han tenido que cumplir con estrictos criterios, entre ellos el de su imparcialidad.



Donde un medio sí puede influir es en el contenido que se difunde de forma pública en Facebook, propietaria de WhatsApp, advirtiendo sobre la falsedad de informaciones sospechosas. Para ello, deben formar parte de su programa de verificadores externos (Newtral y Maldita son los únicos medios españoles que participan en él).



EL GOBIERNO DE ESPAÑA NO CENSURA WHATSAPP



Como ya se ha explicado, la limitación del reenvío de mensajes es una política adoptada por la empresa de Facebook a nivel mundial.



FUENTES:

- Web de WhatsApp. - Código de Principios del IFCN.

- Programa de verificación externa de Facebook.