Así hay que pagar para evitar el contacto y la propagación del coronavirus

Los jóvenes llevan cada vez menos dinero en efectivo encima. Apenas les hace falta, a menos que un establecimiento determine un consumo mínimo para pagar con tarjeta. Pero tampoco lo necesitan cuando salen en grupo; para arreglar las cuentas, se envían la cantidad a través del móvil de forma gratuita mediante Bizum. El contacto con monedas y billetes o el datáfono, grandes focos de gérmenes, es muy reducido. Por este motivo, los comercios que quedan abiertos durante la cuarentena por el coronavirus y las entidades bancarias recomiendan pagar con tarjeta contactless (sin contacto, en inglés) o con un teléfono inteligente.



El uso de esta tecnología ya está extendido en España. Bancos como Laboral Kutxa en 2019 registraban cerca de 100.000 operaciones de pago móvil al mes, y desde CaixaBank, que aseguran que son líderes del mercado en pagos con Bizum, han contabilizado cerca de 1,3 millones de clientes que lo utilizan, cerca del 21,3% de la cuota de mercado.



EL MÓVIL PARA TODO



Todos los bancos tienen su propia aplicación (app) para consultar el saldo de las cuentas corrientes o hacer transferencias a través del teléfono inteligente o la tableta. La mayoría acabó por crear una segunda que incluye el pago con móvil y las operaciones Bizum; estas dos formas de transacción se llevan a cabo a través de ese dispositivo, pero no son lo mismo. Para acceder a la aplicación hay que pedir las credenciales digitales a la oficina o sucursal habitual.



Pagar con móvil es similar a lo que se hace ahora con las tarjetas contactless, pero sin tener que tocar el datáfono. Con solo acercar el teléfono, desbloqueado, al aparato, y después validar la identidad a través de la huella, el reconocimiento facial o teclear la clave en el móvil, se ejecuta la compra. Es necesario que los teléfonos con sistema Android dispongan de conexión NFC (Near Field Communication), una conexión inalámbrica de cercanía. Para activarla se puede deslizar hacia abajo la pantalla principal o buscarla en el menú de ajustes. En el caso de Apple, a partir del iPhone 6 el propio terminal lleva incorporada esta tecnología.



La mayor parte de los bancos tienen dos apps, y no cobran comisión por pagar con el móvil o con Bizum -aunque esto queda al criterio de cada organización-, como Caja Rural, Laboral Kutxa, Caixa Bank, Banco Sabadell, Kutxabank, Bankia , Bankinter, Evo o Deustche Bank. BBVA y Santander lo ofrecen desde la aplicación original, y otras entidades como ING o Ibercaja solo a través de los servicios de carteras digitales.



LA CARTERA DIGITAL



Cuando se posee más de una cuenta bancaria y en distintas entidades, puede resultar más cómodo pagar con el móvil a través de aplicaciones como Google Pay, Samsung Pay y Huawei Pay Wallet, para Android; o Apple Pay, para iOS. Como ocurre con las carteras tradicionales, agrupan varias tarjetas en un mismo lugar para que se seleccione la más adecuada en el momento de acercar el teléfono al datáfono. Después de descargarse la aplicación y aceptar los términos y condiciones de uso, se añaden las tarjetas a la app con fotografías de ambas caras o con el registro manual de los datos.



En el caso de los iPhone, primero hay que guardar esta información en el llavero de la aplicación Wallet con un procedimiento similar. Para utilizarlas en Apple Pay es necesaria la identificación con código, huella digital o reconocimiento del rostro. También es posible pagar con relojes inteligentes o pulseras deportivas inteligentes mediante Garmin Pay, Fitbit Pay o similares y que empezaron a aligerar el peso de quienes salían a correr o con la bicicleta.



PEQUEÑOS PAGOS



Bizum es un servicio instaurado por los bancos españoles en 2016 para hacer pequeñas operaciones entre usuarios, directamente de una cuenta bancaria a otra a través del móvil y, en la mayoría de casos, de manera gratuita. Funciona porque se vinculan al número de teléfono, que está asociado a una única entidad bancaria, aunque puede sustituirse por otra con facilidad, las veces que se quiera.



Por lo general, en el menú de las aplicaciones de los bancos mencionadas se ofrece la opción de hacer una transacción a través de Bizum. Para enviar dinero, los implicados tienen que estar dados de alta, pero es indiferente con qué entidad. Solo hay que introducir el importe y el concepto la operación -lo que permite que las dos personas implicadas recuerden a qué corresponde el gasto o la cantidad recibida si más tarde revisan su historial de movimientos- y llegará al teléfono un mensaje SMS con una clave para insertar en la aplicación.



Las cantidades de dinero que se permiten por cada movimiento son a partir de 50 céntimos de euro y hasta los 500 o los 1.000 euros, según el banco. También hay un límite mensual de 40 movimientos por día y de entre 60 y 150 al mes. Desde hace cuatro meses, Bizum se ha habilitado para comprar en comercios a través de internet y para pagos a oenegés.