¿Sabes usar bien el grupo de WhatsApp de padres y madres del cole?

¿Útil o un estorbo? ¿controlable o algo imprevisible? El grupo de WhatsApp de padres y madres del colegio de los hijos se ha convertido en una herramienta cotidiana pero sobre la que hay voces discrepantes por el buen uso o no que de ella se puede hacer.



Precisamente un propósito bueno para el año nuevo podría ser "dar una vuelta" a la utilización que se hace de estos chats, comenta a Efe Pedro J. Caballero, presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa). "No puede ser que a las diez de la noche se mande un wasap preguntando por los calcetines perdidos de un hijo", pone como ejemplo Caballero, que insta a que se trate de un instrumento "solo de información importante".



"Es una herramienta útil y, menos en casos puntuales, como puede ocurrir en un chat de profesores, se utiliza bien", dice por su lado la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), Leticia Cardenal. Desde la Ceapa se insiste en que los chats sean "útiles". "No estamos en contra de ellos", enfatiza la representante de la Confederación de familias de escuelas públicas.



La Concapa va más allá recalcando que "lo primero" en este asunto es que se pida autorización a los implicados, es decir, a los progenitores, antes de meterles en un chat. Puede ser que alguno no quiera por alguna razón o porque le basta con la información que recibe o pide directamente al centro escolar de sus hijos, argumenta.



En segundo lugar, destaca Caballero, el contenido de estos chats debe ser "lo más reducido posible y en horarios prudentes". "Únicamente con información educativa y del cole", añade.



En su Memoria 2018, la Fiscalía General del Estado advertía sobre el mal uso de las tecnologías tanto entre los menores como entre los padres, y aseguraba que se sabía de la existencia de chats de padres "donde se falta el respeto al profesorado, a compañeros y a la comunidad educativa".



Por su lado, el Defensor del Profesor del sindicato independiente de docentes ANPE recalca todos los años la importancia del buen uso de los chats de padres y madres y la importancia de saber que nunca un wasap puede sustituir una conversación en persona con el tutor o cualquier profesor del centro.



ANPE ha propuesto un decálogo en el que resume los principales puntos a tener en cuenta para el uso responsable de un chat de padres y madres del colegio.

DECÁLOGO PARA UN USO RESPONSABLE DEL CHAT DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO

1. Nunca usar el grupo para criticar, insultar, difamar o calumniar a los docentes, a otros padres y madres o a los propios alumnos.

2. Si el grupo comienza a utilizarse de manera inadecuada, no seas cómplice, intenta cortar esa actitud.

3. No agregues a nadie sin consultarle antes.

4. Dirige cualquier queja o sugerencia directamente al profesorado, no trates de solucionarlo en el grupo.

5. Utiliza los canales oficiales para comunicarte con el centro.

6. Utiliza el grupo solo para cuestiones que afecten a todos los alumnos.

7. Escribe solo información relevante y evita difusión de vídeos, fotos e imágenes de docentes, padres y madres o alumnos.

8. No compares las tareas que llevan tus hijos con las de sus compañeros.

9. No uses el grupo para convertirte en la agenda diaria de tus hijos.

10. Usa el grupo de manera positiva, con respeto y para ayudar.

