Actualizada 26/08/2019 a las 07:49

Esta semana se ha conocido que es investigado un menor en Pamplona por chantajear a tres menores amenazando con publicar fotos íntimas. Y a su vez, hemos vuelto a ver consejos para evitar el acoso en Internet que responsabilizan a la víctima en lugar de al acosador. Me alegro de que se le investigue. Me alegro de que las víctimas reaccionaran bloqueando al acosador en la red social. Me alegro de las víctimas avisaran a sus madres o padres. Me alegro de que esas madres y padres denunciara

Selección DN+