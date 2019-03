¿Es mi hijo un adicto al 'Fortnite'?

05/03/2019 a las 06:00

El adolescente no quiere ir por la tarde a la piscina con sus amigos. Prefiere quedarse en casa porque “tiene que pasar de nivel”. “Es muy importante- dice- porque así me dan un botín”, asegura muy serio. No, el menor no se ha vuelto loco. Aunque, quizá un poco sí. Loco por las pantallas. Porque puede que esté ‘enganchado’. Al ‘Fortnite’. Al videojuego de moda, al que se conecta ‘on line’ con sus amigos (o desconocidos), a través del ordenador, la consola o el móvil.

