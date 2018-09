Amazon sube un 80% el precio de 'Prime' hasta los 36 euros al año

Actualizada 01/09/2018 a las 10:14

El gigante del comercio electrónico Amazon sube desde este viernes el precio de su suscripción Prime, su servicio premium que reduce los tiempos de entrega y elimina los gastos de envío, de los 19,95 euros a 36 euros, lo que supone un incremento del 80%.



Fuentes de la multinacional han reconocido que "no ha sido una decisión sencilla". "Incrementar el precio de Prime no es una decisión que tomemos a la ligera, pues nos enorgullecemos de ofrecer precios bajos en todos nuestros productos y servicios. A medida que continuamos mejorando el valor de Prime y cumplimos con las crecientes demandas de los clientes, las ventajas que agregamos en estos años han aumentado y mejorado", han explicado.



Las mismas fuentes han recordado que no se ha elevado el precio de la suscripción del servicio premium desde 2015, y en estos cuatro años se han mejorado y ampliado los beneficios para los clientes 'Prime' con ofertas de entretenimiento con Prime Video, Prime Music, que cuenta con más de dos millones de canciones disponibles en 'streaming' y para descarga para escuchar sin conexión, o Prime Reading, las tres incluidas en el contrato sin ningún coste adicional.



Además, la suscripción permite la entrega en dos horas gratis con Prime Now en Madrid, Barcelona y Valencia en pedidos que cumplan las condiciones del servicio, la entrega en el mismo día gratis en más de un millón de artículos en Madrid y Barcelona, o el servicio Prime Photos, que permite el almacenamiento seguro en Amazon Cloud.



De esta forma, los miembros nuevos que se den de alta desde ahora en el servicio Prime ya abonarán los 36 euros anuales, mientras que el gigante del comercio electrónico ha explicado que a aquellos que están en el periodo de prueba o clientes que ya son Prime y tengan que renovar su suscripción, se les respetará el precio de 19,95 euros hasta el 2 de octubre.



El servicio 'premium' de Amazon aterrizó en España en 2011 a un precio de 14,95 euros al año, que en 2015 se elevó a los 19,95 euros actuales. Desde entonces la multinacional estadounidense ha duplicado la selección de productos Prime en España con millones de incorporaciones.



PLAN MENSUAL DE 4,99 EUROS



Para los que no quieran realizar la suscripción anual, Amazon lanzó a principios de año un nuevo plan mensual para Prime que tiene un coste de 4,99 euros y las mismas ventajas, y que permite proporcionar flexibilidad y accesibilidad a sus clientes, que pueden organizar su experiencia Prime con los términos de pago y el compromiso que mejor se adapte a sus necesidades.



Amazon, que cuenta a nivel mundial con más de 100 millones de clientes Prime, ha ido aumentando el precio de su servicio premium en distintos países durante los últimos meses y ya subió el precio de la suscripción anual en Estados Unidos, que pasó de los 99 dólares a los 119 dólares.

Etiquetas Internet

Amazon

Selección DN+