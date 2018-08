Xiaomi presenta su nueva marca, con la que aspira abatir a Apple por 300 euros

La multinacional china Xiaomi ha lanzado su nueva marca de telefonía, que se sumará a los ya existentes Mi y Redmi. El nuevo dispositivo, llamado Pocophone, aspira, por poco más de 300 euros, a superar en prestaciones al Iphone X de Apple, cuyo precio triplica al de la marca asiática.

The true #MasterOfSpeed is coming your way. If you want to get your hands on #POCOPHONEF1, you better be quick! Global sale starts August 30th! #GoPOCO pic.twitter.com/a2mvdIRvxe