Coberturas de Responsabilidad Civil dentro del seguro de hogar

La principal función de un seguro es cubrir aquellos riesgos que nos pueden producir pérdidas. En este caso uno de los perores daños son aquellos en el que causemos daños a otros (eso que en Derecho se llama “un tercero”). Para esto está el seguro de responsabilidad civil o RC. Por eso profesionales y particulares ya sea motu proprio o por obligación de la ley contratan sus seguros con responsabilidad civil. En el hogar, para los vehículos, mascotas, viajes, gimnasios… etc. De hecho muchos de los seguros que contratas llevan incluido la responsabilidad civil, como el seguro de hogar. Te explicamos a continuación una serie de situaciones en las que te protege.

La responsabilidad civil no se le reclama solo a profesionales o empresarios. También en el ámbito más íntimo, que es el del hogar y la familia, podemos provocar daños que a terceras personas que tengamos que reparar. Por eso el seguro familiar por excelencia, el seguro del hogar, también cubre a la familia en sí y los actos que pueda cometer. A esto se le suele llamar responsabilidad civil del cabeza de familia y, la verdad, pocas personas son conscientes del variado abanico de situaciones que puede llegar a cubrir (aunque no debes olvidar que exposiciones genéricas como ésta no pueden sustituir a la lectura de tu contrato de seguro, que es la que te dirá, en tu caso particular, qué tipos de cosas tienes cubiertas, y cuáles no).

¿Qué es la responsabilidad civil del cabeza de familia?

En primer lugar, la RC del cabeza de familia, entendido éste como la persona que está al frente de la unidad familiar, abarca a todas las personas y otros seres que dependen de él. Esto incluye tres grandes categorías: menores a cargo, personal doméstico y mascotas. Los tres pueden causar daños a terceros.

Situaciones cubiertas por la responsabilidad civil del seguro hogar:

Hijos jugando con el balón u otros objetos que rompen un cristal del vecino o similares…

Daños causados por todo objeto sólido o líquido que caiga desde la casa a la calle, causando daños. El tradicional caso de la maceta, que ocurre más veces de lo que te imaginas.

Todos los propietarios de animales de compañía son obviamente responsables de los daños que éstos causen a personas, cosas u otros animales. Es bueno que revises los límites de contrato del hogar porque aunque incluye cobertura al respecto, pues puede que alcancen los umbrales marcados por la ley.

También cubren eventuales daños causados practicando el deporte no federado (amateur). Por ejemplo, cuando sales con la bici. Pero recuerda, no te confundas: hablamos de la RC, es decir, aquellos daños que tú causes a alguien con tu bici. La RC no cubre los daños en tu propia bici o los que hayas sufrido tú mismo si eres el causante del percance.

La RC cubre los daños sufridos por personas y cosas dentro de tu casa. Una cobertura que puede llegar a protegerte en el caso de que invites a amigos o familia a casa porque vas a cocinar tú, luego resulte que algún producto en mal estado provoque una intoxicación. Tu seguro de RC en el hogar puede cubrir los daños producidos a tu allegados

Así pues, léete bien tu contrato de seguro de hogar porque puede salvarte de las situaciones más insospechadas.

