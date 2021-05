Actualizada 12/05/2021 a las 10:03

Durante esta pandemia ha habido un impacto económico a modo de ahorro. El gasto de las familias ha sido en la mayoría de casos menor. Sin apenas viajes, ni vacaciones y sin las habituales opciones de ocio… tal es así que la tasa de ahorro ha alcanzado un 24,4% de la renta disponible



La pregunta que queremos responder es ¿qué posibilidades tenemos de sacarle rendimiento a este ahorro?.

Hablando en términos financieros hay una máxima y es que el dinero que no se invierte es dinero que pierde valor. La primera clave es sin duda ver el dinero que has ahorrado durante la pandemia. Si es que has podido ahorrar algo. Si es así y no tienes intención de gastarlo de forma inmediata puedes sacarle rentabilidad con algún producto financiero.

Fácil y accesible

La opción más accesible (aunque la menos rentable) es la de los depósitos bancarios. Un método de ahorro a corto plazo orientado a los perfiles más conservadores: se comercializan a plazos breves y, aunque los intereses generados no son muy altos, podrás disponer de tu dinero frente a cualquier imprevisto. Con todo, no conviene depositar todos los ahorros en este tipo de productos, sino diversificar la inversión con otras soluciones a medio y a largo plazo.

Alternativas de inversión a medio plazo

Invertir con éxito los ahorros de la pandemia es encontrar el producto financiero que mejor se adapte a tu perfil y al tipo de retornos a los que aspiras. Entre las alternativas a de inversión a medio plazo están:

Seguros de ahorro: fórmulas flexibles con aportaciones periódicas que puedes ajustar a tus recursos. Conviene contratar un plan de ahorro e inversión que te permita retirar tu dinero sin penalizaciones.

fórmulas flexibles con aportaciones periódicas que puedes ajustar a tus recursos. Conviene contratar un plan de ahorro e inversión que te permita retirar tu dinero sin penalizaciones. Pensiones individuales : en forma de planes de seguros (SIALP) o cuentas de pensiones (CIALP), son flexibles, no tributan durante los primeros 5 años y están orientados a obtener un extra de capital en un plazo relativamente corto.

En cuanto a las inversiones a largo plazo, las fórmulas en auge son:

Robo advisor : carteras de inversión automatizadas en las que una empresa de FinTech se encarga de gestionar el dinero de tus depósitos.

: carteras de inversión automatizadas en las que una empresa de FinTech se encarga de gestionar el dinero de tus depósitos. Planes de pensiones de empleo : orientados específicamente al ahorro para la jubilación y con interesantes rebajas fiscales (deducción máxima de hasta 10.000 € en el IRPF).

Como ves los seguros también pueden suponer otros beneficios como el rendimiento económico. Ahora bien, siempre asesórate por profesionales para ver las mejores opciones y que te expliquen con todo detalle todo el proceso. En tu correduría estarán encantados de hacerlo. Puedes llamar al 948 48 48 98 para informarte de todo esto sin compromiso y tú tienes la última palabra, verás cómo MERECE LA PENA.

