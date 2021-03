Actualizada 23/03/2021 a las 10:52

La compra de una vivienda es probablemente uno de los desembolsos más importantes que harás en tu vida. Es muy recomendable tomarte tu tiempo antes de adoptar cualquier decisión, además que te permitirá optimizar esta inversión.

El proyecto es ilusionante pero al mismo tiempo debemos de ser muy críticos, precavidos y sobre todo pacientes.



Hay que valorar bien todas las variables que puedan afectar a tu bienestar presente y futuro. Teniendo muy en cuenta que estamos hablando de un mercado que no es estable. Variaciones de precios, tamaños, características, zonas…

Por otro lado si es la primera vez que te lanzas a por la adquisición de un inmueble, el proceso te puede resultar algo complicado: hipotecas, intereses, previsiones de revalorización… No obstante, no dejes que el mercado o el presupuesto se impongan a tus ilusiones. La idoneidad de tu próximo hogar también depende de factores que no son estrictamente financieros. Mantén una mente abierta y positiva para valorar con criterio todos esos aspectos que te conducirán a la decisión más adecuada.

Agrupamos una serie de recomendaciones para la compra de una nueva casa.

1) Conoce tus necesidades. ¿Qué tipo de vivienda necesitas? Casa, piso, apartamento… Las expectativas deben ser realistas. Según tus características, lo que puedes prever que será tu futuro más próximo etc. Debes visualizar el tipo de inmueble en el que aspiras a vivir

2) Autoevalúa tus finanzas. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? Estudiar el estado del mercado inmobiliario sirve de poco si no conoces al detalle cuál es el presupuesto del que puedes disponer.

3) Valora la ubicación. Tendemos a pensar a corto plazo, pero la compra de una casa debe hacerse siempre con vistas al futuro. De la elección de una buena ubicación dependerá en gran medida la revalorización de la propiedad.

4) Estudia los diferentes tipos de hipoteca. Recurrir al asesoramiento financiero fuera de las entidades bancarias te permitirá entender mejor a qué riesgos o ventajas te expones al contratar una determinada hipoteca. Además, necesitarás un colchón económico de al menos un 20% sobre el coste total de la vivienda para cubrir los primeros gastos, los gastos de gestión y otros desembolsos extraordinarios.

5) Infórmate sobre los impuestos que deberás asumir. Es la única forma de evitar sorpresas tanto en el momento de la compraventa como en el mantenimiento de la propiedad.

6) Valora con un experto inmobiliario las condiciones en las que se encuentra el inmueble, sobre todo si es una adquisición de segunda mano, y estudia las diferentes modalidades de seguro de hogar que tienes a tu disposición para garantizar una buena cobertura en caso de posibles incidentes.



