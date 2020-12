Actualizada 23/12/2020 a las 13:19

Hoy vamos a incidir en un tema muy extendido en el pensamiento de las personas. Y no vamos a valorar si ocurre o no, pero daremos una serie de claves para poder aportar nuestro conocimiento y quizás así podamos ayudar a alguien.

Al mundo de los seguros le persigue una mala imagen ya que en la cabeza de muchos está el hecho de que en un momento dado y cuando más necesitas al seguro no hace frente al problema.



Primero diremos que el seguro español se relaciona con sus clientes unos 160 millones de veces al año. Por ésta y por otras razones es por lo que en todos los mercados financieros desarrollados, y el español es uno de ellos, los procesos de reclamación a las aseguradoras están muy desarrollados en la ley y en la práctica.

Todas las aseguradoras tienen una instancia de atención al cliente a la que dirigir reclamaciones y deben cumplir, además, un plazo máximo de contestación. Pero si todo falla entre asegurador y cliente, el supervisor de seguros, en España la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), dispone de un Servicio de Reclamaciones al que puedes acudir. Es, pues, un servicio que existe para ti, como cliente de seguros. Pero es bueno que tengas claro en qué condiciones.



¿Qué has contratado? Y Condiciones para una reclamación



Pero para hacer una reclamación y que no haya malos entendidos, lo primero lo primero y más importante de todo es ver que seguro has contratado y que pólizas tiene. Por eso lo importante de cuando contratas un seguro es tener claro que quieres de un seguro y por supuesto que te expliquen bien bien bien que coberturas te ofrece el seguro y a que va a responder. Muchos de los problemas que pueden surgir o malentendidos que podamos tener con las compañías se pueden solucionar en el momento de la contratación.



De persistir el conflicto explicamos también como se puede proceder en la reclamación.

Las condiciones para poder acceder al Servicio de Reclamaciones de la DGSFP son unas pocas, bastante sencillas. Pero hay una primera cosa indispensable y que está fijada en la ley y es que antes de dirigirte a la DGSFP debes haber reclamado a tu aseguradora y recibido de la misma una contestación que no te guste, no te sirva, o no consideres adecuada.

Y lo queremos recalcar porque uno de cada tres reclamaciones a través de la DGSFP no fue admitido por el servicio. Y, en su Memoria de reclamaciones, la DGSFP nos dice que “la primera causa (de inadmisión), por importancia numérica, es no haber acudido previamente a las instancias de resolución de conflictos existentes en las entidades contra las que se reclama”. En otras palabras: Uno de cada tres reclamantes "se olvida" de reclamar en primer lugar a su propia aseguradora

Es importante entender que la normativa establece que la persona que tenga una reclamación contra su aseguradora debe dirigir primero a ésta su reivindicación. Esa norma no se ha puesto ahí para dilatar el proceso pues, como te hemos dicho, la entidad, por ley, tiene un plazo muy exigente para contestarte. Así pues, escribir a la aseguradora no es una pérdida de tiempo. Es un trámite lógico, puesto que las estadísticas demuestran que la mayor parte de las reclamaciones se resuelven entre la propia entidad y el cliente.

Posible recaudación o recomendación

Nuestra recomendación es clara y beneficiosa en todos los sentidos. No es otra que contratar tu seguro a través de un “mediador de seguros” o lo que es lo mismo un “corredor de seguros”. ¿Por qué?

Tienen la obligación de ofrecerte mínimo tres propuestas de compañías diferentes en la contratación. Con lo que podrás comparar coberturas y precios.

Ellos te explicarán detalladamente la póliza que estas contratando. Todas las coberturas, hasta donde llegan en caso de conflicto.

Ellos interceden por ti en todas las reclamaciones a la compañía y resuelven el conflicto por ti in que tengas que ocuparte de nada

El precio del seguro en ningún caso es más caro, sino todo lo contrario, que si lo contratas directamente con la compañía. Los corredores tienen sus propios acuerdos con las compañías que no repercute para nada en el usuario final.

En cada revisión del seguro volverán a buscar la mejor opción para ti sin que sufras incrementos de precio poco entendibles.

De esta manera todo lo engorroso que puede ser los “problemas con las aseguradoras” pueden resolverse fácilmente.



