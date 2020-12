Actualizada 17/12/2020 a las 10:41

El consejo de que el mejor momento para comprar un coche nuevo es a final de año, tiene en 2020 más validez que nunca. Al margen de las tradicionales ofertas que puedan hacer en diciembre las diferentes marcas y concesionarios, hay una serie de cambios normativos que entrarán en vigor en 2021 y que aumenta el precio de los coches nuevos en hasta 1.000 euros.

El principal es la entrada en vigor del Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (conocido por sus siglas WLPT) que se encargará de medir las emisiones de CO2 de cada vehículo de una forma más realista, pero que tendrá un efecto directo en el impuesto de matriculación. En ese encarecimiento de los coches nuevos también influirá la cercana desaparición de las ayudas del Plan Renove cuyos fondos están próximos a agotarse.



¿Por qué los los coches subirán de precio en 2021?

El WLPT mide el consumo de combustible y las emisiones contaminantes de cada vehículo mediante una prueba de laboratorio y otra real. El WLPT ofrecerá unas cifras entre un 10 y un 20% más que el ciclo que se utilizaba hasta el momento, el NEDC (New European Driving Cycle). ¿Qué supondrá esto? Que las emisiones que se tienen en cuenta para cuantificar el impuesto de matriculación serán superiores, lo que provocará un incremento de esta tasa. El sector de la automoción asegura que solo el 7% de los vehículos estarán exentos de abonar este impuesto, mientras hasta el momento este privilegio lo tenían el 36%.

Pero no solo el WLPT y su impacto en el impuesto de matriculación harán que las compras de vehículos aumenten antes de final de año. El Plan Renove, la línea de ayudas para la adquisición de coches nuevos del Gobierno aprobada en junio de 2020, se prolongará hasta que se agoten sus fondos. Ante la duda de que ese dinero ‘aguante’ hasta 2021, muchas personas que ya tenían en mente comprar un coche nuevo lo harán cuanto antes para no arriesgarse a quedarse sin la subvención. En definitiva, si estás pensado en dejar atrás el 2020 con un nuevo coche, este es el mejor momento.





