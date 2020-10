Actualizada 14/10/2020 a las 10:36

La ocupación de viviendas vacías es una cuestión denunciada desde hace años por el sector promotor e inmobiliario. Y una gran preocupación para los ciudadanos y propietarios que se van por ejemplo de vacaciones y corren el riesgo de encontrarse una situación muy desagradable. Es una tendencia al alza que estamos actualmente experimentando no solo en segundas vivienda sino también en primeras



En lo que va de 2020, las denuncias por ocupación ilegal de viviendas han crecido con respecto al año anterior en 5 puntos. Los datos del primer semestre de este año reflejan más de 7.500 ocupaciones ilegales, con una tendencia al alza.



Una de las moyores preocupaciones de los particulares es la duración y complejidad de los trámites a seguir para recuperar su vivienda, así como el estado del inmueble, una vez ‘desokupado’. El periodo medio de resolución es de 8 meses, con las consiguientes preocupaciones y gastos adicionales.



Una de las mejores soluciones para evitar que una vivienda no utilizada de forma asidua no sea okupada ilegalmente es introducirla en el mercado del alquiler. Esta acción evita que haya que reclamar dicha okupación, además de conseguir adicionalmente un rendimiento correspondiente al alquiler de la vivienda; a la vez que se cubren costes de mantenimiento como son los suministros, el impuesto de Bienes Inmuebles o la cuota de la Comunidad.



Pero las viviendas no deben ser alquiladas de cualquier manera ni a cualquier persona. Hoy en día es mucho más que recomendable alquilar con el respaldo de un buen seguro de Impago de Alquiler. Los seguros pueden ofrecer garantías fundamentales como la cobertura de las rentas impagadas, la indemnización por actos vandálicos tanto en el continente como en el contenido, y las gestiones del proceso judicial de desahucio, en caso de ser necesario. También, al terminar el proceso, es importante contar con coberturas adicionales como la limpieza de la vivienda, los gastos de cerradura y cerrajero, así como los gastos ante un posible impago de suministros por parte de tu inquilino.

Tanto para evitar ‘inquilinos’ inesperados que no cumplan con su obligación económica, como para asegurar el cobro de cualquier otro alquiler legal, el seguro de impago es una de las mejores opciones para simplificar gestiones y asegurar tu vivienda.

