Muchas veces parece que son elementos decorativos y que nuca vamos a utilizarlos. Hablamos de los triángulos, el chaleco reflectante, un set de herramientas herramientas.... Y no solo llevarlos, si no tener todo esto en buen estadio.

Te explicamos que elementos son obligatorios y cuales recomendables para llevar en el coche.



Es cierto que solo nos acordamos de estas cosas cuando nos sucede algo. Existen una serie de objetos (algunos obligatorios y otros aconsejables). Recomendamos cada cierto tiempo hacer un buen inventario y comprobar que tenemos todos los elementos y como decimos que se encuentren en buen estado. Si vamos a hacer un viaje largo o utilizamos el coche con mucha frecuencia más todavía.

En el caso de los elementos obligatorios que debemos llevar en el coche, es más necesaria para evitar un disgusto en forma de multa.



Elementos obligatorios



Documentación.

Hay cinco documentos obligatorios que cualquier conductor debe llevar en su coche cuando sale a la carretera. Hablamos del carné de conducir, la tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos, el permiso de circulación, la pegativa de la ITV y el DNI. En los tres primeros casos ya no es necesario llevarlos de forma física si el conductor tiene descargada la aplicación MIDGT y está registradoen ella.



Chaleco reflectante.

Es la única forma de hacernos visibles si tenemos que bajar del vehículo para solucionar una avería. El chaleco no debe guardarse en el maletero, sino en un sitio accesible desde el asiento del conductor para enfundárselo antes de abandonar el coche.



Triángulos de emergencia.

Son los elementos con los que contamos para alertar al resto de conductores de que hemos sufrido una avería. Es obligatorio llevar dos y colocarlos delante y detrás del vehículo a una distancia mínima de 50 metros. En el caso de las autovías solo será necesario poner uno detrás. Una ayuda fundamental mientras esperamos a la asistencia de seguro.

Elementos recomendables



Recibo del seguro y parte de accidentes.

El recibo del seguro era hasta hace unos años un elemento obligatorio a llevar en el coche, pero ya no es necesario. A pesar de eso, nunca está de más introducir una copia en la carpeta de la documentación. Los partes de accidentes también pueden ser útiles en el caso de estar implicados en un siniestro.



Botiquín.

Un pequeño botiquín siempre es un aliado cuando hemos sufrido un pequeño corte o una herida que no revista gravedad. Debe contener guantes, tiritas, alcohol, tijeras, vendas y un desinfectante.



Linterna.

Como ocurre con otros objetos del vehículo, no lo echamos en falta hasta que no lo necesitamos. Una linterna es muy útil en el caso de sufrir cualquier percance nocturno. Eso sí, debemos tener cuidado de que en el momento de echar mano de ella no se hayan agotado las pilas. Siempre serán menos problemáticas las que funcionen con recarga manual.



Herramientas y luces de repuesto.

Aunque lo más rápido y cómodo es solicitar la asistencia en carretera, nunca está de más llevar en el maletero un pequeño kit de herramientas con martillo, destornillador, cinta aislante, extintor y cúter para afrontar cualquier pequeña reparación. En esa misma caja podemos introducir un juego de luces de repuesto que nos saquen de un apuro si de repente se funde alguna del vehículo.



