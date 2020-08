Actualizada 05/08/2020 a las 10:09

Como es bien conocido en la en esta época de vacaciones y veraneo aumenta el riesgo de los robos en casa. Algo a lo que todos estamos expuestos. Desde aquí vamos a hablar de cuatro cosas básicas que pueden ahorrarnos muchos disgustos

Un robo además de lo que se puedan llevar puede acarrear problemas psicológicos ya que sufrir un robo en nuestra vivienda es una sensación tremendamente desagradable. El seguro de hogar en los casos de robo ayudará a paliar y pasar de mejor manera estos problemas.



Pero lo que también debemos hacer es adoptar unas medidas de seguridad que muchas veces pasamos por alto. Pero que pueden ser suficiente para que el ladrón consiga entrar o no…

Cuatro consejos muy básicos pero efectivos:

1. No dar la sensación de que no hay nadie en casa. La mayor parte de los ladrones de viviendas acceden a los domicilios cuando se aseguran de que no hay nadie dentro. Por este motivo, los periodos en los que se producen más robos son las vacaciones de verano, Semana Santa y Navidad. Una forma de despistar lanzar mensajes de que sí estamos en casa. Por ejemplo, no hay que bajar del todo las persianas. Encargar a algún vecino que recoja el correo casi a diario. Instalar un sistema programable que permita que las luces se enciendan durante un tiempo a determinadas horas del día, como recomienda el propio Cuerpo Nacional de Policía. E incluso desviar el teléfono fijo de la vivienda a nuestro móvil.

2. Originalidad y precaución con los objetos de valor. Cuando abandonamos el hogar por unos días, es fundamental dejar objetos de valor o dinero en efectivo en un lugar oculto y seguro. En esto toca ser original y precavido. Si los objetos que tenemos en casa tienen un gran valor, también es posible dejarlos en alguna entidad de crédito que preste este servicio. De cualquier modo, un consejo muy útil es hacer un inventario de esas piezas con sus características, fotografías, número de serie, facturas de compra… De esta manera, en caso de robo, habrá más posibilidades de recuperar lo sustraído y además se facilitará el trabajo a la compañía aseguradora.

3. Puertas de seguridad. Es imprescindible que los lugares por los que pueden entrar (puertas y ventanas) estén perfectamente cerrados. Cualquier comprobación antes de irnos es poca. Ayudará contar con una buena puerta de seguridad, uno o dos cerrojos, una mirilla de ángulo abierto y, si es posible, una alarma conectada a la Policía.

4. Llaves en el “felpudo”. Para muchas personas suele ser común dejar las llaves en alguna parte fuera de la casa “escondida” para que diferentes vecinos rieguen as plantas en sus ausencias o en caso de que se pierda un juego. Es importante que no hagamos esto porque puede ser peligroso que personas desconocidas se enteren y sea extremadamente fácil la entrada en la vivienda.

