Actualizada 28/07/2020 a las 12:13

¿ha cambiado el coronavirus nuestro concepto de casa?

Ahora que hemos tenido que pasar más tiempo en casa ha cambiado nuestro concepto de casa del futuro.

Además del valor que le hemos dado a la terraza para hacer más llevadero el tener que permanecer en casa, también tal y como están las cosas será necesario darle importancia a la tecnología y la seguridad. Un diseño que permita mayor higiene cuando por ejemplo regresemos de la calle, o las viviendas versátiles que te permitan habilitar un espacio adecuado de trabajo, o de sala para hacer ejercicio etc…

Puntos a tener en cuenta:

La seguridad

Las casas cambiarán y con ellos los seguros de hogar. Debemos ver cuál es el que más se adapta a las necesidades específicas de nuestra vivienda.



Las terrazas

La pandemia de la COVID-19 ja cambiado por completo el papel de las terrazas. Hasta la fecha muchas personas que carecían de ellas no las habían echado de menos. Incluso en algunos casos se había tomado la decisión de cerrarlas para convertirlas en una habitación más de la casa. Los balcones fueron el único contacto con el exterior durante el confinamiento y ahora están adquiriendo una mayor relevancia.

Nueva distribución

Todo con el objetivo de reforzar la seguridad y la higiene, no solo para luchar contra el virus, sino contra otras fuentes de contaminación externa. Las casas del futuro apostarán por la presencia de un baño en el vestíbulo para que todo aquel que entre, pase por él para asearse. También habrá un espacio para colocar los zapatos, aunque los expertos han aclarado que el calzado no es una fuente de contagio del coronavirus.



Teletrabajo

Si el teletrabajo va a adquirir un papel más relevante, es imprescindible que las viviendas del futuro lo tengan en cuenta. Si no hay espacio para habilitar una habitación como despacho, es necesario apostar por la versatilidad. Paneles, puertas correderas y tabiques móviles son algunas de las soluciones para convertir la cocina o el dormitorio en una oficina.



Decoración

No todo en este reto es trabajo de los arquitectos. La decoración de la casa jugará un papel fundamental para lograr espacios más acogedores y confortables. Todo con el objetivo de hacer de nuestra vivienda un lugar más habitable.

Desde la correduría de seguros SUMMA te ofrecemos el seguro que mejor se adapta a lo que quieres y necesitas. Llama sin ningún compromiso al 948 48 48 98 y veras como mejoramos las prestaciones y el precios. MERECE LA PENA

Te puede interesar