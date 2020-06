02/06/2020

Las mujeres españolas piden que los seguros de vida se adapten a la realidad de la mujer de hoy y trasciendan su función natural para ampliar el rango de servicios al día a día.

Los seguros en general se van adaptando a la evolución de los tiempos y con ellos a la evolución de la vida. El mundo avanza muy rápido y las necesidades de ahora no son las mismas que las de antes. Otros problemas, otras contingencias, en definitiva otras necesidades.

El panorama del mundo de la mujer ha cambiado mucho con otros retos y otras dificultades. Y por supuesto el mundo de los seguros se tiene que adaptar a ello. Entre ellos un seguro muy común como el seguro de vida. Hay seguros que ya se están adaptando a los deseos de las mujeres y contemplan los siguientes aspectos.

Coberturas específicas en caso de cáncer femenino

Además de la indemnización en caso de fallecimiento o invalidez, total o parcial, un seguro de vida para mujeres debe incluir coberturas especiales en caso de enfermedad grave, especialmente, en todo lo referido a cáncer femenino, abarcando más modalidades que el cáncer de mama.

Dichas coberturas deben ser más amplias que la garantía de un capital para afrontar el tratamiento en caso de diagnóstico de cáncer, sino también ayuda en otros planos, especialmente en los relativos a la asistencia psico-onclógica, el cuidado de sus familiares dependientes durante los días de tratamiento (hijos o padres de edad avanzada) y el apoyo legal en aspectos profesionales (cómo comunicar en el trabajo que tienes cáncer).

Las mujeres que están inmersas en un tratamiento de cáncer o que ya lo hayan superado y no tuvieran un seguro de vida contratado, deberían poder acceder a algún tipo de seguro de previsión de riesgo.

Ayuda en el día a día

Muchas mujeres piden a un seguro de vida que les ayude más en su día a día y no se limite a las contingencias más graves. En este sentido, destacan como demandas principales el apoyo en aspectos cotidianos que a veces no es posible atender debidamente dado el febril ritmo de vida de las mujeres españolas (trámites bancarios o gestión de domiciliaciones hasta reservar un vuelo, buscar un hotel o pasar la ITV, entre otros muchos ejemplos), la asistencia domiciliaria (especialmente en lo relativo al cuidado de niños y ancianos, la realización de tareas del hogar o la atención a las mascotas cuando pueda suceder algo que impida atender tareas del día a día relacionadas con la atención del hogar, tanto en ellas como en su parejas), la asistencia psicológica (señalan como necesidades principales los episodios de estrés y depresión, y enfrentar situaciones personales graves, como separaciones y duelos), la orientación médica (segunda opinión, dudas con tratamientos, etc.) y asistencia jurídica.

Hoy en día hay compañías que ofrecen estos servicios en las coberturas del seguro de vida.

