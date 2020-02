Actualizada 25/02/2020 a las 10:18

En el seguro del coche hay algunos casos que no todo está cubierto.

Aunque contratemos un seguro a todo riesgo, sea cual sea la compañía con la que contrates dicho seguro, hay determinadas situaciones en las que una aseguradora nunca se va a hacer cargo de cubrirte en un siniestro, independientemente de la prima que estés pagando anualmente.

Relatamos cuales son esos cosas y vais a comprobar que son totalmente comprensibles y dentro de la lógica. Además que las aseguradoras lo comunican de antemano.

Daños intencionados

Ninguna póliza cubrirá cualquier daño que ocasiones a tu vehículo de forma intencionada.

Ahora bien, te preguntarás como sabe una compañía que alguien ha provocado estos daños voluntariamente. Algunas veces no lo saben pero la mayoría si y lo hacen a través de los peritos y, en algunas ocasiones, detectives contratados por la propia aseguradora, que son expertos en detectar estos casos.

Bajo los efectos del alcohol

Conducir bajo los efectos del alcohol aparte de ser un tremendo peligro para ti y para los demás, también es un peligro para tu bolsillo, puesto que, en ningún caso, una aseguradora se va a hacer cargo de los daños que pueda ocasionar un conductor ebrio. Lo mismo sucede cuando se conduce bajo los efectos de las drogas.

Impagos

Si no tienes los pagos de la póliza al día tu aseguradora tiene derecho a negarse a cumplir con la cobertura.

Más pasajeros de los permitidos

Otro de los casos donde la aseguradora no da cobertura

ITV

Si no tienes la ITV en vigor tampoco el seguro se hará cargo de su responsabilidad y además te arriesgas a una posible multa

Carreras de coches

Si se te ocurre participar en una carrera, ya sea legal o ilegal, la reparación de cualquier daño ocasionado en tu vehículo o a terceros tendrá que salir de tu bolsillo también, ya que en ninguna circunstancia tu seguro se hará cargo.

Tuning

Todos aquellos apasionados del tuning deben saber que se ha de notificar cualquier modificación que se realice en un vehículo. De lo contrario, las coberturas del seguro pueden quedar anuladas.

Lugares inhóspitos

Muchas aseguradoras tampoco cubrirán posibles daños que se puedan ocasionar en un vehículo cuando este circula por determinados lugares o vías, como son las carreteras de tierra o el borde del mar si circulas por un muelle.



Por último, has de saber que hay determinadas situaciones en las que tu seguro no es el que responde, si no el consorcio de Compensación de Seguros. Por ejemplo, si se produce una catástrofe natural como un terremoto o una catástrofe de otra índole como terrorismo. Del mismo modo sucede cuando se produce un robo de vehículo y el ladrón de dicho vehículo provoca un accidente.

Como puedes observar, los casos en los que tu seguro no te cubrirá están asociados, en su mayoría, con conductas irresponsables. Por ello al volante hay que ser prudente por ti y por los demás.

