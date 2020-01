Actualizada 07/01/2020 a las 12:14

A quien en un momento dado no le han puesto una multa de tráfico. La mayoría de conductores alguna vez se han saltado un semáforo o ha sobrepasado la velocidad permitida en algún tramo. Es verdad que alguna vez nos ha podio parecer una sanción injusta y hemos pensado… ”Esta multa no la voy a pagar”. ¿Qué sucedería en ese caso?



Plazos y descuentos

Lo primero y básico es que tenemos un plazo de 30 días para recurrir la multa. Eso desde su notificación. Ahí se pueden presentar alegaciones. Otra cosa importante es que una multa si se paga en el plazo de 20 días el importe se reduce en un 50%. Pasado este plazo hay que pagar la cantidad completa. Por lo tanto si las alegaciones no causan el efecto esperado deberemos pagar el importe completo.



Vía ejecutiva

Pasado el plazo estipulado para pagar la multa, y esta no ha sido resuelta, se pasa a la vía ejecutiva. El infractor tendrá que pagar en un nuevo plazo, el importe de la multa más un recargo del 5%.



Agencia Tributaria

Si el pago tampoco se realiza en este periodo el asunto ya pasa a la Agencia Tributaria. Este notificará al deudor con lo que se conoce como “Providencia de apremio”. Se dará al conductor un nuevo plazo para pagar con un recargo del 10%. Pasado este tiempo se aplicará un nuevo plazo con recargo del 20%.



Embargo de bienes

Si después de este último plazo otorgado por la Agencia Tributaria, se procederá al embargo de los bienes. Se suelen embargar aquellos bienes que tienen mayor facilidad de liquidación como son, por ejemplo, el dinero de la cuenta corriente.

Además las multas pendientes son un impedimento para obtener becas y ayudas públicas. Eso puede ser un contratiempo muy importante para muchas personas.



Seguros que recurren multas

Nuestra recomendación por esto último y por los recargos que acarrean es pagar la multa cuanto antes. Pero si tienes motivos para pensar que no deberías debes de saber que

hay seguros de coche que te permiten recurrir un número de multas al año.

Para cualquier cuestión relacionada con este tema o con el mundo de los seguros no dudes en contactar sin ningún compromiso con la correduría de seguros Summa en el 948 48 48 98 o a través del correo electrónico dnvivirseguros@diariodenavarra.es. Merece La Pena

Te puede interesar

Etiquetas Vivir Seguros

Selección DN+