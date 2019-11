Actualizada 27/11/2019 a las 12:45

Hace tiempo que el Black Friday no es una moda y hace tiempo que está instalado en nuestra sociedad como un evento más. Como tantas cosas que vienen desde el otro lado del charco y al final acaban calando en Europa. Al final son acciones que pretenden mover el consumo y la economía. Habrá quien le parezca bien o mal, ahí que juzgue cada uno. De hecho en concreto el Black Friday en la mayoría de los casos ya no es solo un día. Muchos aprovechan para hacer una semana o incluso un mes. Son estrategias de venta como las ofertas en cualquier otra época del año.



Ningún sector parece hacer oídos sordos al Black Friday. Cualquier cosa con tal de atraer clientes o cuota de mercado. Y en la fecha en la que estamos para muchos salvar el año es muy importante.



En el mundo de los seguros no es menos. Dentro de un mundo en el que estamos muy expuestos a cantidades infinitas de mensajes publicitarios, las compañías de seguros están en los primeros niveles del escalafón. Como ya hemos dicho en otros artículos no todo vale

Los seguros son cosas que no puedes escatimar. pero si puedes intentar ahorrar y pagar realmente por lo que necesitas.





Otra cosa es que nadie da duros a pesetas. Y en los seguros no es difícil de comprobar. Un seguro viene ligado a unas coberturas y sobre esas coberturas se calculará la prima que deberemos pagar. Nuestro consejo es que de un seguro muy muy barato habrá que mirar las coberturas con lupa para no tener sustos posteriores. Y los seguros muy caros, dependiendo del tipo de seguro del que estamos hablando, seguramente habrá cosas que podremos suprimir o que no sean tan necesarios.



Cierto es que todos hacen promociones o descuentos que no quiere decir que el seguro sea peor ni mucho menos incluso hay que aprovechar esas promociones que muchas veces nos pueden beneficiar ahorrando algunos euros. Lo que queremos y debemos trasmitir es asesorarse bien para ver que el seguro recoge todas las características que nos satisfacen para contratarlo con plenas garantías.Desde DN vivir seguros y para todos nuestros lectores te asesoramos y explicamos cada seguro con detalle. Ofrecemos productos con todas las garantías como:

Seguro de salud Completo: Desde 40€ Incluye Clínica Universitaria Cobertura dental Sin Copago También el seguro de salud para autónomos que con las ventajas fiscales puedes ahorrarte un dinero importante en el pago de la prima.

Seguro de hogar: Descuento del 20% Te mejoramos en la renovación de tu seguro de hogar en un 20% garantizado.

Seguro para vehículos de movilidad personal: Único pago 30€ Olvídate de las multas con tu patinete eléctrico y bici etc… con las nuevas leyes de movilidad



Puedes preguntar por cualquier tipo de seguro que te atendemos sin compromiso. Además la correduría de seguros SUMMA que opera a nivel nacional trabaja con todas las compañías para ofrecerte la mejor posibilidad y ellos se encargarán de todo.

