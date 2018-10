Actualizada 22/10/2018 a las 11:21

¿Cómo es posible que el mismo seguro de hogar valga 100€ en una compañía y más de 400€ en otra?, es la pregunta que nos hacemos cada vez que vemos un anuncio en el que nos venden los seguros a 100€ y nosotros estamos pagando 400€.

Posiblemente, si estas pagando 400€, encuentres un seguro más barato que va a ser más o menos igual que el que tienes o, incluso, dependiendo de la actualización que haya hecho la compañía o las negociaciones que haga tu mediador, sea un poquito mejor.

Pero a 100€ no, seamos realistas. ¡Nadie da duros a pesetas! Nos podemos comprar un abrigo en el mercadillo que sea muy pintón y nos siente de maravilla, pero sabemos que las costuras no están bien, que la calidad no es muy buena… y nos lo compramos porque nos da calorcito y nos hace un apaño.

¿Podemos hacer esto con todas las cosas que compramos?, ¿te comprarías las pastillas de freno de tu coche de mala calidad?

Lo mismo pasa con los seguros del hogar, podemos comprarlos a 100€, “haberlos haylos”, ¿para qué te lo vas a comprar?, ¿por tenerlo? El seguro no es algo que utilices todos los días, lo necesitaras cuando llegue el siniestro y querrás que no tenga letra pequeña, que aquello que normalmente le cubre a los demás, también te cubra a ti.

Tampoco es cuestión de comprarse el más caro que haya, los hay hasta de más de 1.000€. Pero, en función de la casa que tengas y de las pertenencias que quieras asegurar, en los precios medios, incluso medio-bajos, hay soluciones muy buenas que seguro no te dan un disgusto añadido cuando tengas un siniestro.

En Summa te ayudamos a decidir sobre tu seguro, te buscamos entre todas las compañías las mejores ofertas del momento, explicándote las diferencias entre ellas para que puedas elegir el seguro que más te convenga por precio, por coberturas y por calidad de servicio en las reparaciones.

Por el siniestro, ¡no te preocupes! Nosotros hacemos las gestiones en tu nombre con la compañía, planteamos la declaración del siniestro profesionalmente para que tenga las mínimas incidencias, negociamos cuando existen discrepancias, incluso, si es necesario, reclamamos a las compañías de seguros vía administrativa.

