Un hogar es mucho más que cuatro paredes. Es el lugar en el que una familia puede sentirse cómoda y a salvo. Para marcar esa diferencia, es conveniente adaptar tu casa a las necesidades de los tuyos, desde los más jóvenes a los mayores.

Además de contratar un seguro que se adecue a las necesidades del hogar te aconsejamos una serie de aspectos a tener en cuenta en cada dependencia de la casa. Cosas básicas pero que muchas veces se pasan por alto y pueden prevenir más de un susto.



COCINA:

Es conveniente mantener cerradas las puertas de armarios y alacenas, no sobrecargarlos y no subirse en superficie inestables para alcanzar algo.

Para retirar los trozos rotos de vidrio o de loza emplea los guantes de plástico o la escoba, y la envuelve en papel los restos antes de tirarlos a la basura.



ASCENSOR

No utilizar nunca en caso de incendio o terremoto



CUARTO DE BAÑO

Los resbalones son las principales causas de lesiones. Destacan los que se producen en la ducha o en el baño. Se recomienda instalar en la pared una barra de sujeción y mantener el cuarto de baño lo más seco y libre de humedad posible.



CUARTO DE LOS NIÑOS

Especial atención a la seguridad de los cierres de puertas, ventanas, balcones y terrazas. Muebles adaptados a la edad, con cantos redondeados, especialmente si son metálicos o acristalados.

SALÓN DE ESTAR

Tijeras agujas o alfileres han de guardarse dentro del costurero en lugar seguro y apartado de los niños.

Cuando muevas las persianas, procura accionar la correa con las dos manos y en movimientos sucesivos

No es conveniente caminar descalzo por la casa

Desconecta los aparatos eléctricos cuando no los estés utilizando

Asegura a la pared los cables de lámparas, ordenadores y electrodomésticos en general

PATIO

Los niños menores de cinco años son quienes más sufren accidentes relacionados con productos de limpieza. Hay que guardarlos en lugares seguros y fuera de su alcance

SALÓN

Se pueden evitar golpes cuando se use el martillo para un arreglo en casa sujetando con una pinza o tenaza la punta u objeto que se vaya a clavar

DORMITORIO

Las alfombras aumentan el riesgo de caídas, sobre todo en las personas mayores. Conviene fijarlas bien para evitar pliegues.

Cuidado con los suelos muy encerados o pulidos ya que suelen resbalar más.

