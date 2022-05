Estos son los coches más seguros en el último test de EuroNCAP

Según anuncia este organismo en su página web, “todos los vehículos de cinco estrellas en esta serie de pruebas demostraron una excelente protección contra choques, con puntuaciones del 90 % o más, en comparación con el 76 % y el 80 % de los modelos de Stellantis”, señala EuroNCAP. Apuntó además que el Opel Astra y el Peugeot 308 se quedaron a las puertas de las cinco estrellas porque, entre otras cosas, “ninguno de ellos estaba equipado con el airbag central para la protección contra choques laterales, una medida cada vez más común en los automóviles modernos”, indican las conclusiones del informe.

Los resultados de los vehículos con las cinco estrellas también tienen letra pequeña, y hay ciertos matices en las puntuaciones, si bien todos ellos destacan por la protección a adultos y menores. “Las mayores diferencias entre el EV6, la Clase C, el C40 Recharge y el Volkswagen Multivan se encuentran en laque ofrecen, en particular en el rendimiento de la parte delantera, donde el Clase C, equipado con un capó activo, supera al KIA EV6 por una diferencia significativa. En tecnología de asistencia general, destacó el Volvo C40 Recharge. A pesar de diseño cuadrado, el Volkswagen Multivan obtuvo un sólido resultado general que estuvo a la par con los coches probados”, sostiene EuroNCAP en su página web.