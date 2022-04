El exclusivo Cupra Formentor VZ 310 CV, el SUV coupé de moda, con disponibilidad inmediata en Iruña Motor

El Cupra Formentor es uno de los modelos con más personalidad del mercado. Con menos de dos años de vida, representa la savia nueva de un SUV coupé con genes deportivos y ciertamente diferencial respecto a otros rivales. De hecho, el pasado mes de marzo se ha colado por primera vez en el top 5 de los vehículos más vendidos en España, una muestra más de su gran acogida en la calle.

Para los que buscan todavía más picante al volante, la variante del Formentor VZ 310 CV es el modelo de Cupra fabricado en serie con más caché. Bajo su capó aloja un motor 2.0 TSI 310CV asociado a tracción total 4Drive para aprovechar esa potencia en el mayor número de escenarios posibles. El acabado VZ, exclusivo con esta mecánica, ofrece una pantalla de 12 pulgadas, de las más grandes de la industria, portón eléctrico o asientos buckets como parte de su equipamiento de serie.

Como curiosidad, es el único Formentor con cuatro salidas de escape, y se puede regular el sonido que emiten, sinónimo de deportividad. Otro elemento a su favor es el seductor color Azul Petrol Mate de la carrocería, la opción más exclusiva de Cupra equipada en este modelo.

No le des más vueltas y acércate por el concesionario Iruña Motor para conocer este “caramelo” sobre ruedas. Y no olvides que si tienes un flechazo, no tendrás que esperar, puesto que la