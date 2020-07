¿Cómo se debe adelantar a un ciclista en carretera?

Actualizada 23/07/2020 a las 12:46

A menudo, la falta de pericia o el simple desconocimiento ponen en peligro a los ciclistas que circulan por la carretera, especialmente en los momentos en que los vehículos deben adelantarlos para poder circular a la velocidad debida.

Merece la pena, por tanto, conocer un conjunto de normas básicas que todos los conductores deben tener en cuenta a la hora de adelantar a los ciclistas sin poner en peligro su vida, con la seguridad necesaria.

¿CÓMO ADELANTAR A UN CICLISTA?

En primer lugar, hay que saber que los ciclistas pueden circular por la carretera, concretamente, en el arcén de la derecha, siempre que sea transitable y suficiente. En caso de no serlo, podrá usar el tramo de calzada imprescindible, tal y como indican desde la revista de la DGT.

Cuando un vehículo se encuentre con un ciclista en la calzada, debe adecuar su velocidad y mantener la distancia de seguridad. En caso de que sea un tramo de línea discontinua, el conductor puede adelantar invadiendo el carril contrario en situación de seguridad, indicándolo adecuadamente y manteniendo la distancia lateral, que ha de ser mínimo de 1,5 metros.

Por otro lado, si se encuentra a un ciclista circulando por una calzada donde no está permitido el adelantamiento y hay línea continua, lo primero que hay que saber es que no hay que intentar adelantar al ciclista sin invadir el otro carril, ya que no se respeta la distancia lateral suficiente y se puede desestabilizar o, incluso, golpea al ciclista.

De este modo, la norma establece que el vehículo puede adelantar al ciclista, aunque haya línea continua, tomando parte o todo el carril contrario para hacer el adelantamiento con seguridad, manteniendo la distancia lateral suficiente con el ciclista, siempre que no suponga un riesgo para la circulación.

Otra de las situaciones que puede darse es encontrarse con un ciclista al que se quiere adelantar cuando viene otro ciclista de frente. Esto está prohibido, tal y como recuerda la Guardia Civil en una publicación de su cuenta oficial de Twitter.

Esto es debido a que, posiblemente, es muy difícil mantener la distancia de seguridad al adelantar a una bici cuando de frente viene otra, incluso, cuando estas circulen por el arcén.

¿#SabíaQue está prohibido adelantar a un ciclista ‍♀️ si de frente se aproxima otro ciclista ‍♂️, aunque éste circule por el arcén?



Solo es un 1,5 m. ➡️ y le #RegalaVida#ViajeSeguro #RespetoAlCiclista.#VeranoSeguro #Vacaciones2020 pic.twitter.com/XooghnZjYz — Guardia Civil (@guardiacivil) July 19, 2020

Te puede interesar

Te puede interesar