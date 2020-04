12/04/2020 a las 11:32

Las lesiones son comunes en un deportista cuando vuelve a la actividad tras un largo parón. Algo similar puede ocurrir con nuestro vehículo en forma de avería si está detenido mucho tiempo, como ocurre actualmente con la restricción a la movilidad por la crisis del coronavirus. Por ello es necesario revisarlo, aunque no lo parezca. Un sencillo mantenimiento nos puede ahorrar incidencias cuando volvamos a la normalidad. Estas son las claves para no tener sorpresas.



1. Carrocería, la más expuesta. Quien lo tenga aparcado en un garaje será un afortunado, ya que la carrocería es la parte exterior del vehículo más vulnerable. Si se encuentra en la calle estará más expuesto a la suciedad. Especialmente perjudicial resultan los excrementos de pájaros, altamente corrosivos para la pintura, al igual que la resina de los árboles. Lo más recomendable es adquirir una funda para cubrirlo, o en su defecto, estacionarlo fuera de zonas arboladas. No hay que correr riesgos dada la restricción a la movilidad.



2. Batería, el caballo de batalla. Es el elemento que más puede sufrir. En los vehículos antiguos es recomendable desconectar el borne negativo de la batería para evitar que se descargue. En coches más modernos no se aconseja. Si se desconecta durante varios días, cuando volvamos a conectarla aparecerán numerosos testigos de avería que nos obligarán a resetearlos en un taller. Es recomendable arrancar el coche unos minutos al menos cada dos semanas, o hacerlo si, por ejemplo, tenemos que ir al supermercado. Ese pequeño trayecto le servirá para que la batería recupere carga. Otra opción, si su coche está en un garaje y cuenta con un enchufe, es instalar un mantenedor de batería conectado a la red.

En un vehículo híbrido convencional, lo recomendable es poner en marcha el sistema híbrido durante 30 minutos, al menos una vez cada cuatro semanas. No es necesario circular con él, bastará con encender el contacto y mantener la palanca de cambios en la posición ‘P’ (Parking). Muy importante si se va a arrancar un vehículo, asegurarnos que hay ventilación suficiente para evacuar los gases de escape.

Por su parte, en el caso de que nuestro coche sea híbrido enchufable o 100% eléctrico, debido a que son baterías de mayor capacidad, es más complicado que se descarguen. Enchufarlo para que cargue al completo cuando esté en niveles en torno al 10% o 15% es una opción. Y a ser posible, en un rango de carga lenta completa. Alarga su vida útil . Un buen hábito.

3. Interior, cuidado con el sol. Coloque parasoles dado que la luz y el aumento de la temperatura interior dañan el habitáculo. Retire elementos de plástico, como botellas de agua vacías: pueden causar un incendio. Por supuesto, no deje objetos a la vista para evitar robos.



4. Mecánica, atentos a fugas. Al estar el vehículo detenido, no requiere especial atención. Cuando reanude la actividad, revise si hay manchas de fluidos (aceite, anticongelante o líquido de frenos) en el suelo para detectar posibles fugas.



5. Neumáticos, deformaciones anecdóticas. Los neumáticos, al ser de goma, pueden empezar a deformarse ligeramente con el paso de las semanas parados, y eso puede provocar ligeras vibraciones en la conducción. Al volver a hacer kilómetros recuperan su forma original. No hay que darle demasiada importancia. Se recomienda mover el coche unos centímetros para que no descanse siempre todo el peso sobre la misma porción de la rueda.

