La costura impecable de Teresa Helbig merece el Premio Nacional de Moda

El impecable trabajo de costura de Teresa Helbig se ha ganado a pulso el Premio Nacional de Diseño de Moda 2023 que se concedió este martes a la veterana diseñadora catalana. El jurado que la premió por unanimidad reconoció "una larga trayectoria caracterizada por su impulso innovador" y "la calidad artística de su trabajo a partir de sus orígenes en la empresa familiar".

Y es que de casta le viene al galgo. De su madre, Teresa Blasco, modista a la que la diseñadora catalana define como "la más punki", heredó la pasión por un oficio en el que ella es, con diferencia, una de las mejores del panorama nacional. Helbig llena hoy las pasarelas sin necesidad de florituras, tan solo con sus magníficas y complejas obras, algunas de la cuales necesitan más de horas de confección.

Sus piezas nunca están exentas de complicaciones. Usa metales soldados para coser sobre el tejido, cuero troquelado para formar dibujos únicos o recurre a la confección con encaje de bolillos, técnica que su curiosidad la llevó a aprender de una artesana de avanzada edad. Por eso no es de extrañar que el jurado valorara "su trabajo de investigación, actualización e incorporación de la artesanía a las líneas más vanguardistas del diseño español".

El fallo también destacó "la relevancia internacional alcanzada por su obra". Especialmente al otro lado del charco, donde las estilistas de las estrellas descubrieron en 2019 el talento de la modista catalana, a la que ya no dejan escapar. Detrás de su éxito en Estados Unidos está Karla Welch, una de las especialistas más prestigiosas de Los Ángeles, que viste a celebridades de la música y el cine de la talla de Justin Bieber, Ana de Armas o Olivia Wilde.

Al efecto 'enganche' que produce Helbig con su distinguido trabajo artesanal han sucumbido rendidas mujeres tan dispares como la oscarizada Halle Berry, Priyanka Chopra, Taylor Swift, Gwen Stefani, Zendaya, Úrsula Corberó, la 'extriunfita' Amaia -que eligió uno de sus diseños para representarnos en Eurovisión- o Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez.

Aunque, sin lugar a dudas, su clienta más mediática ha sido -y sigue siendo- doña Letizia, la líder de su banda de 'mujeres canallas', a la que se conoce como 'Helbig Gang'.

Nacida en Barcelona en 1963, Helbig creció rodeada de agujas y tejidos en el taller familiar. Se inició en el mundo de la moda como escaparatista. La diseñadora cuenta divertida que su feliz andadura en la moda es fruto de un error de cálculo con 800 plumas y muchos metros de tela.

"Me invitaron a una boda y decidí hacerme un vestido con plumas cosidas una a una. Llamó muchísimo la atención. Pero calculé mal al comprar el tejido y me sobró un montón de tela y de plumas. Hice más vestidos y me los ponía para ir a comprar pan o para una fiesta. Me preguntaban tanto de dónde eran que decidí lanzarme a hacer una minicolección". Así nació la firma Teresa Helbig en 1996. Su buen gusto y su talento la llevaron a diseñar y crear sus primeras colecciones combinando las últimas tendencias en diseño con la precisión y técnicas de la alta costura.

LABORATORIO

Su taller barcelonés es hoy un laboratorio en el que experimenta con los mejores materiales, buscando combinaciones exclusivas de confección exquisita hasta conseguir piezas únicas y excepcionales.

Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros. Recompensa la meritoria labor del premiado a través de una obra que en este ámbito creativo se haya hecho pública en el año anterior al fallo o, en casos debidamente motivados, a una completa trayectoria profesional a lo largo del tiempo. El Premio Nacional de Diseño de Moda, concedido anualmente por elestá dotado con 30.000 euros. Recompensa la meritoria labor del premiado a través de una obra que en este ámbito creativo se haya hecho pública en el año anterior al fallo o, en casos debidamente motivados, a una completa trayectoria profesional a lo largo del tiempo.

Carmen Páez Soria, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, presidió el jurado, del que fue vicepresidente Carlo Penna Gómez, subdirector general de Promoción de Industrias Culturales.

Fueron vocales Helena López de Hierro D'Aubarede, directora del Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (CIPE); Ángel Fernández Ovejero, Premio Nacional de Diseño de Moda de 2022; María Dolores Dopico Aneiros, directora del Master en Diseño y Creativa en Moda de la Universidad de Vigo; Enrique Andrés Ruiz, crítico cultural; Inés Lorenzo Sarría, Head of Content, Vogue España; Alfonso Ohnur Espinosa, fotógrafo; y Pepa Bueno Fidel, directora ejecutiva de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).