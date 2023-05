La ingeniera que 'coronó' a la reina Letizia

todo cambia para Isabel Terroso, la autora del sombrero de la Reina en la coronación de Carlos III. "Cuando la vi, me eché a llorar. Fue una emoción impresionante, un impacto brutal", cuenta la sombrerera, que tenía serias dudas de que la Reina lo pudiese llevar debido a la lluvia. Londres, 6 de mayo de 2023. La puerta de la embajada española en el Reino Unido se abre y asoma la silueta de la reina Letizia . En ese momento. "Cuando la vi,un impacto brutal", cuenta la sombrerera, que tenía serias dudas de que la Reina lo pudiese llevar debido a la lluvia.

Era la segunda vez que Terroso confeccionaba un tocado para doña Letizia, pero la repercusión para su marca, Balel, ha sido ahora muchísimo mayor. La anterior ocasión fue en la misa en memoria del duque de Edimburgo, celebrada en marzo del año pasado en la abadía de Westminster. Un modelo más pequeño y discreto en verde hoja y que pasó más desapercibido. "Una coronación da para hacer lo que quieras", comenta en una entrevista con este periódico.

Preguntada por la inspiración para el sombrero, detalla que ya Wes Gordon -director creativo de Carolina Herrera- marcó con el traje una línea que era los años 50. "A partir de ahí había que trabajar en esa época de la historia de la moda, con algo que tuviera que ver con esa silueta y también que fuera suficientemente grande y vistoso como para el evento que era, a la par que femenino y muy 'lady'". Un trabajo en equipo en el que fueron necesarias varias pruebas para realizar una pieza perfecta.

Elaborado totalmente a mano con herramientas y hormas de sombrerería clásica en el taller de la diseñadora, Terroso utilizó sinamay, una fina tela filipina con delicadas fibras del abacá y de la pita que comenzó a usarse en sombrerería tras la Segunda Guerra Mundial. De inspiración años 50, le puso un velo 'vintage' en rosa a tono con el traje dos piezas de Carolina Herrera y los complementos. "Es muy antiguo, de esas piezas que yo voy encontrando en anticuarios o en locales de sombrereros que van a cerrar. Tenía unos cuantos velos guardados muy especiales, y de entre ellos salió uno con ese color, que era justo el mismo tono del traje. Estaba predestinado claramente, así que fue fácil". Predestinado también debía estar 'tocar' a la Reina. Hace unos años comentó en una entrevista que era uno de sus sueños. Una vez lograda la meta, ya tiene echado el ojo a otra española conocida a nivel mundial: Rosalía. "Es la siguiente. La estoy persiguiendo con todas mis ganas. Rosalía es arte en estado puro y ha hecho con su arte lo que ha querido, que es lo mismo que hago yo. Me he metido en el fregado de las monteras joya y me encantaría que se casara con una de ellas", propone.

Debe estar al caer, porque poco se le resiste a una diseñadora que es ingeniera agrónoma. De hecho, trabajaba como consultora en la construcción naval cuando pidió una excedencia y comenzó con cursos de sombrerería. "Me gustaba mucho, pero no con intención de dedicarme a esto, ni mucho menos. Lo hacía para mí".

Un día, con uno de sus diseños, "que era una boina hoja", salió a la calle y llamó la atención de una señora. "Me paró y me preguntó por la boina. Quería encargarme una". Pese a explicarle a la mujer que casi estaba empezando en el oficio, usando como mesa la lavadora y la secadora, acudió a su casa y realizó el encargo. "Días después -cuenta- volvió con un señor que era un estilista de Dior, pero yo no lo sabía. Me hizo un montón de preguntas sobre cómo acababa por dentro las piezas, qué materiales usaba... A partir de ahí me empezaron a llegar encargos de clientas de Dior y de Chanel", explica.

Así estuvo un lustro, hasta que fue consciente de que el oficio que se le daba bien y le gustaba, y había llegado el momento de cambiar el trabajo sobre sus electrodomésticos por un taller en Madrid desde donde 'coronó a doña Letizia.