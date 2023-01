Mayka Merino, de las pasarelas a las canciones de C. Tangana y la lista Forbes

Un debut en pasarela de la mano de Miuccia Prada, campañas internacionales, un hueco en la lista Forbes y las primeras líneas dedicadas de uno de los temas de C Tangana son solo algunos de los logros que atesora la modelo Mayka Merino: “En este mundo tienes que ser tú misma y abrazar lo que te hace distinta”.

Mayka Merino (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1996). “Desfilaba en Milán, con 21 campañas de Prada...” reza la primera línea de la canción 'Demasiadas Mujeres' de C Tangana, en su día, la más escuchada en las listas de Spotify de España. Lo que pocos saben es que este verso no es azaroso, y que describe a la modelo española(Jerez de la Frontera,, 1996).

Dior, Chanel, Loewe, Armani y un plantel extenso de las firmas de moda consagradas en la industria se suman a la trayectoria de desfiles y trabajos de Merino, que empezó con 14 años y que, como dicta la canción, despuntó su trayectoria internacional al abrir el desfile de Prada primavera-verano de 2016, realizado en otoño de 2015.

Su metro ochenta de estatura y sus facciones desligadas del canon clásico y que perfilan la estética “alien” de modelos como Zhenya Katava o Molly Blair hacen que Merino cautive pasarelas y campañas. Un ejemplo de que lo diverso es el pasaporte al éxito: “Cada modelo tiene un perfil diferente, a veces encajas, otras no”, dice.

“Cuando salí a la luz todo el mundo hablaba de mi ‘belleza rara’. Recuerdo que en casa mi madre me decía: ‘hija, pues yo no te veo tan alien como dicen (...). De pequeña tenía más inseguridades, ahora amo lo que me hace diferente del resto. Al final se trata de tener algo distinto”, apunta.

La belleza no lo es todo y la personalidad es una baza importante. Prueba de ello es su aparición en la lista Forbes de 2020 como una de las mujeres más creativas.

“Me llegó un mensaje desde Forbes, ni siquiera mi agencia sabía nada, me hizo mucha ilusión, me considero creativa, pero que venga de ellos es un boom”, explica la jerezana.

“Al final tienes que ser tú misma, mostrarte como eres sin miedo es un punto a favor. Siempre he sido natural y creo que me ha servido en mi carrera y en mi vida. No sé ser de otra manera”, explica la modelo, que también se ha formado en diseño de moda. “Me apasiona la moda, desde todas las vertientes”.

Además de su carrera trufada de pasarelas internacionales y su aparición en Forbes, su rostro y su historia protagonizaron “Demasiadas Mujeres” de C Tangana. “Me quería para el vídeo e hicimos el rodaje y unas fotos, lo que yo no sabía es que iba a tener dos líneas en su canción, al principio pensé que era casualidad”, rememora.

Asentada durante estos días en Milán, su último desfile ha sido con Giorgio Armani hace días en Saint Moritz. “Estaré aquí uno o dos meses más antes de volver a Madrid”, dice sobre sus últimos proyectos.

Con diez desfiles en la última edición, Merino es habitual en la pasarela madrileña y de las modelos con mayor recorrido dentro de ella, pese a no haberse hecho aún con el premio a mejor modelo dentro de esta, algo que ha desconcertado a expertos en la industria.

“Creo que la clave de que me haya ido bien ha sido no tomarme las cosas tan en serio, no saber lo que estaba pasando. La Mayka de ahora es otra, pero conserva su esencia. No me he rendido, siempre estoy aquí”, asevera