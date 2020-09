Actualizada 06/09/2020 a las 06:00

Modela el cuero a mano hasta dar con la forma más transgresora posible. Su estética, mezcla del gótico, el punk y el fetichismo más erótico, embelesa a los estilistas de las grandes divas del pop. No en vano, las piezas de Cecilio Castrillo, (Burgos, 1979) están disponibles en uno de los 'showrooms' más prestigiosos de Los Angeles, The Residency Experience, lugar de referencia en el que se cruzan los asesores de las celebridades durante la búsqueda de prendas y complementos para sus clientes.

Poco o nada conocido para el gran público, su nombre, venerado en la industria de la moda y el entretenimiento, se ha hecho viral después de que Lady Gaga, una de sus más fieles clientas, luciese una de sus codiciadas máscaras -una teñida en rosa de estética industrial- para recoger un premio en la gala de los premios MTV Video Music Awards (VMA). No se trataba de una colaboración puntual fruto de un golpe de suerte. Su relación viene de largo. Desde que en 2011 el fotógrafo Steven Klein, con quien comparte el mismo concepto oscuro y poderoso, recomendase su trabajo para la gira 'The Born This Way Ball' de la neoyorquina su relación ha ido a más. Videoclips, entregas de premios y portadas de discos. En el último de la artista, 'Chromatica', luce varias piezas del diseñador burgalés, entre ellas una suerte de pierna biónica.

De su firma, Leather Design, son también los cuernos -literales- que los bailarines de Madonna lucieron en la gala de los Grammy de 2015. Ya había 'tocado' al elenco de baile de la 'Ambición rubia' en la Super Bowl de 2012. Un revulsivo sin precedentes en su carrera del que guarda un grato recuerdo emocional y material. La cornamenta dorada que se vio sobre el escenario la tiene guardada como oro en paño.

Aunque sería Marilyn Manson, referencia indiscutible de su universo creativo transgresor desde la infancia -póster sobre la cama incluido-, quien hiciese los sueños realidad de este artesano fiel a la técnica de los guarnicioneros que tuvo como maestra a su madre, a la que desde niño vio cosiendo guantes de piel en casa.

Otras que le han cogido el gusto a ser enmascaradas por Castrillo son Beyoncé, Pink o Nicki Minaj. Pero no solo de la música comercial vive Castrillo. Ha expuesto en museos -tuvo su propia exposición en Madrid- y trabajado para varias óperas y musicales en Europa, además de salas de fiesta de Ibiza, donde, a puerta fría, consiguió sus primeros pedidos hace ya 15 años.

Puede presumir de ser solicitado para editoriales y portadas de revistas como 'Vogue', 'Harper's Bazaar', 'Interview magazine' o 'Rolling Stone', vistiendo a celebridades de la talla de Kylie Jenner, Cara Delevingne, Janet Jackson o el actor recientemente fallecido Chadwick Boseman. En la escena nacional ha trabajado para la extriunfita Edurne y en una campaña publicitaria con el cocinero Dabiz Muñoz.