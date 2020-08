Eugenia Silva disfruta de unas vacaciones en familia en su refugio de Formentera

Actualizada 08/08/2020 a las 14:55

Eugenia Silva sigue marcando tendencia. Solo hay una mujer en el mundo que sea 'top model' internacional, licenciada en Derecho, productora de cine, ganadera de cerdo ibérico, bloguera, empresaria 'online', embajadora de varias ONG... y es ella. A sus 44 años y después de casi tres décadas como modelo, sus incontables inquietudes le han llevado a desarrollar su carrera fuera de las pasarelas. Y eso que ha pisado las mejores del mundo desde que ganó, con 16 años, el concurso Elite Look of the Year, junto a Nieves Álvarez. Hoy aquella adolescente con ganas de comerse el mundo es una empresaria polifacética que sigue en la cresta de la ola. Quizá porque siempre sintió que "nadie es imprescindible" y que el éxito no llega solo, sino con "trabajo y mucho trabajo".



Su tío materno es el político Antonio Hernández Mancha; su padre era fiscal en Toledo; y su madre, concejala de Cultura. A ella le tiraba más la moda, pero acabó sacándose Derecho en diez años. Fue ángel de Victoria's Secret y vivió casi dos décadas en Nueva York, pero volvió a Madrid para criar a sus hijos: Alfonso y Jerónimo, de seis y tres años, fruto de su relación con Alfonso de Borbón, primo del rey Felipe.

Pocas 'tops' españolas pueden contar que han bailado salsa con Oscar de la Renta y Manolo Blahnik, han navegado con Armani o han compartido confesiones con Carolina Herrera. Reina de las pasarelas y portada más de 150 veces de las mejores revistas de moda del mundo, es una ávida lectora que pasaba las horas en los aeropuertos y los castings con un buen libro. En la Gran Manzana la rebautizaron como 'Eu' y así se hace llamar en Instagram, donde se ha convertido en una prescriptora de tendencias.

Trajes de baño minimalistas

La modelo descansa este verano con su marido y sus hijos en su refugio de Formentera,

'Can Eu', una preciosa casa entre pinos e higueras en la que se relaja y conecta con la naturaleza. Para sus días de playa en familia, opta por looks cómodos y estilosos: sus imprescindibles son los caftanes, las sandalias planas, los capazos de paja y los sombreros de rafia. Prefiere los trajes de baño lisos, de líneas minimalistas, pero también luce algún diseño estampado. Es el caso de su bikini de rayas en burdeos y caldera firmado por la diseñadora vizcaína Laura Vecino, que ha conquistado a muchas famosas de nuestro país con su moda baño discreta, sencilla y elegante. Silva sabe que se puede estar igual de impresionante con un diseño sencillo y el pelo mojado que con un Chanel de alta costura. Lo demuestra en una de las últimas imágenes que ha compartido, en la que posa a orillas del mar con un vestido blanco de largo 'midi', cuello redondo y tirantes finos de H&M. Un bucólico posado en el que recrea, sin pretenderlo, un cuadro de Sorolla: "Ha sido pura casualidad", aclara a sus más de 310.000 seguidores en Instagram.



La madrileña sigue una dieta sana y hace ejercicio para mantenerse en forma. Aficionada al yoga, compartió hace unos días las cuatro posturas que utiliza "para estirar la espalda", demostrando su gran flexibilidad... y estilazo hasta sobre una esterilla. Para la ocasión, eligió un conjunto cómodo, con un original estampado, compuesto por sujetador deportivo y mallas a juego que firma Reebok en colaboración con la marca francesa Ba&sh. Naturaleza, familia, deporte, relajación..., un verano sin prisas el de Eugenia. Ya lo ha dicho más de una vez, el mejor secreto de belleza es "no tomarse las cosas demasiado en serio y pasar tiempo con las amigas".