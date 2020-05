Supreme Spain: el 'Legal Fake' se asienta en España

29/05/2020

Desde que James Jebbia fundara la marca de skate Supreme en Nueva York en 1994, sus productos jamás han dejado de tener éxito. Los jóvenes siguen comprando los productos de su catálogo, que se reinventa continuamente, pero la firma cuenta con un 'duro competidor' desde 2016, año en que se fundó Supreme Barletta (o Supreme Italia, también). Se trata de una marca falsa que se apropia del logo y venden las mismas prendas a un precio menor.

El de Supreme Italia es un ejemplo de 'Legal Fake' (falso pero legal), tendencia actual en el ámbito de la moda que consiste en utilizar el mismo logotipo y 'merchandising' de otra firma para crear otra en un territorio diferente aprovechando que el registro de marcas es ambiguo.

¿Se trata de una falsificación? No, porque al falsificar uno pretende ser la marca a la que copia y una 'Legal Fake' solo pretende aprovechar su popularidad y la confusión sobre si es o no la marca auténtica. La diferencia está en los matices, en definitiva. No obstante, la marca original recurrió a la justicia italiana y esta acabó dictaminando que se trataba de una operación de competencia desleal, un varapalo que acabó con el cierre de Supreme Italia.

Pero no cejan en su empeño y esta semana hemos conocido que se acaba de lanzar Supreme Spain Barcelona, una nueva sucursal que se se suma a las que ya tiene en Formentera e Ibiza. Veremos si la firma Supreme recurre, de nuevo a la justicia, aunque todo parece indicar que sí.

