Larga vida al 'brilli brilli': Las tendencias en belleza para 2020

Los desfiles en la semana de la moda, las alfombras rojas e incluso los videoclips han sido este 2019 un escaparate de las tendencias que con la entrada del nuevo año cobrarán un mayor protagonismo y se verán en la calle.



Las reinas por excelencia del arte de las uñas son las Kardashian, pero este último año Rosalía parece haberles tomado el relevo: desde que su fama ha subido como la espuma la joven catalana es un modelo a seguir por su estilo. Y el "nail art" es una de sus insignias y lo ha puesto de moda.



Muestra de ello son la cantidad de videoclips en los que sale la artista con sus uñas; incluso en su sencillo 'Aute Cuture' le rinde un claro homenaje con los modelos más extravagantes.



Así que la decoración de las uñas en acrílico o de gel con incrustaciones de brillantes, estampados o dibujos se convierten en verdaderas obras de arte. Y parece ser una tendencia que continuará en este 2020.



LARGA VIDA AL "BRILLI BRILLI"



En más de una ocasión el mundo de la belleza y la ficción van de la mano. Y es lo que ha ocurrido con la serie de HBO 'Euphoria'. Se trata de un maquillaje inspirado en los años 60 y 70 donde destacan purpurinas, piedrecitas y sombras de ojos en colores neón y metalizados que evocan a la fantasía.



Un nuevo fenómeno que ya no solo ha conquistado a las firmas de lujo, como Valentino o Prada, sino también a las redes sociales, donde se comparten cientos de imágenes con esta tendencia rompedora.



Además, a raíz de esta ficción, el "glitter" (purpurina en español) ha cobrado un protagonismos en los "looks" de las celebrities que acuden a los eventos y que se convierte en un maquillaje para brillar en las fiestas, ya sea aplicándolo en la sombra de ojos o mismo en los labios.



Las clásicas trenzas que se solían poner en la infancia vuelven como tendencia. Largas y apretadas con un estilo sencillo y bohemio se han visto en el desfile de Dior con un cierto aire cándido.



Aunque las trenzas de raíz y "boxer" no solo son ideales para hacer deporte, sino también para lucirlas en otras ocasiones: además en la pasarela de esta temporada han pisado con fuerza de la mano de Paco Rabanne.



PERSONALIZAR LAS CEJAS, ¿UNA NUEVA TENDENCIA?



Las cejas han tenido diferentes "vidas": primero fueron la tendencia a ser finas, luego gruesas- que puso de moda la modelo Cara Delevigne- y ahora parece que las cejas despeinadas o también llamadas "lion mane" están de moda gracias a celebrities como Dua Lipa o la modelo Rosie Huntington-Whiteley.



Rosalía también ha 'jugado' con sus cejas este año: en el videoclip de "A Palé" apareció con uniceja a lo Frida Khalo y posteriormente se presentó en la gala de los premios Grammy Latinos con esa misma apariencia.

