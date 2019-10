Look total Denim: Cómo combinar una camisa vaquera

24/10/2019 a las 20:20

No es nuevo que me declare abiertamente fan del tejido vaquero en todas sus vertientes. Desde las cazadoras vaqueras, pasando por los shorts y minis, hasta llegar a los pantalones vaqueros que en mi caso vuelven a salir del armario otra vez esta época del año. La prenda vaquera que menos utilizo en mis looks diarios es la camisa denim, no sé si es por el hecho de ser camisa (que estoy casi segura de que sí). Aún así, siempre hay un par en mi vestidor. Normalmente suelo apostar por un model

Selección DN+