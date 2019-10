17/10/2019 a las 20:20

La semana pasada os dejé un look con vestido cortito y botas que me puse hace unas semanas en Donosti. Hoy aprovecho para proponeros un outfit muy similar pero esta vez con minifalda y botas tipo cow boy negras (y de agua) para este fin de semana. Ya os comenté que me encanta este mix de prendas, de minis (ya sean vestidos o faldas) con botas, para los primeros días de otoño. El look con minifalda para otoño que os enseño hoy me lo puse hace unos días en mi visita a las Bardenas Reales

