Look con mono de lino

22/08/2019 a las 20:20

Los monos de lino son una de las tendencias de esta temporada. El tejido no puede ser más cómodo y fresco, perfecto para las altas temperaturas. Es una prenda relajada que tiene muchísimas posibilidades a la hora de combinarla. Hace unas semanas me escapé unos días a Canarias con una amiga y en todos mi viajes de verano no puede faltar un mono de este tipo en la maleta. Este año además, me ha dado fuerte con ellos, los tengo en diferentes colores: marrón, verde, verde agua, granate y

Selección DN+