Moda

Blazer y shorts: el 'outfit' del verano

Mezclar la americana con unos vaqueros es la fórmula infalible para el mejor look casual chic. ¿Pero qué pasa cuando llega el calor y nos apetece enseñar un poco de pierna? Si sois de las que se desprende de los pantalones largos con la llegada del calor, como yo, y os encanta el “rollo” que le dan las americanas a cualquier look, no os preocupéis, se puede conseguir un look de verano con blazer y shorts.