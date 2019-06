Moda

Cómo llevar faldas largas con zapatillas

Las faldas largas son una opción perfecta para ir cómodas y estilosas (y fresquitas) sin necesidad de enseñar piernas. Si eres de las que por motivos profesionales (porque no puedes ir a trabajar con cualquier ropa) o personales, no te gusta enseñar pierna, no te pierdas la propuesta de hoy. Si por el contrario, te encanta ir con minis pero te gusta variar a la hora de vestir, toma nota de cómo llevar faldas largas con zapatillas en un lookazo, sin parecer una abuela.