Blusa con vaqueros: El combo perfecto para primavera

Actualizada 10/05/2019 a las 08:05

Una de las prendas que más me gusta para primavera (y verano) son las blusas vaporosas fresquitas. Las podemos encontrar en muchísimos colores, con diferentes estampados y multitud de tejidos. Son un poco más vestidas que las típicas camisetas de algodón y no tan rígidas y formales como la mayoría de las camisas. Por eso, son perfectas para conseguir looks más arreglados para algún evento o simplemente utilizarlas para darle un aire más chic a un look de diario. Para esta última opci

Selección DN+