Look casual con traje negro

29/03/2019 a las 20:20

¡De traje a traje y tiro porque me toca! La semana pasada compartí con vosotras un look con traje verde menta y zapatillas, y hoy vuelvo con otro, esta vez en color negro pero con el mismo estilo casual del look anterior. Me estoy aficionando a esto de los trajes dos piezas. Me parecen una buena inversión porque se les puede sacar mucho partido. Podemos llevarlos a la oficina con una blusa o camisa y unos salones cómodos o bailarinas en los pies. También podemos llevarlos con prendas má

Selección DN+