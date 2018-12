Cómo combinar estampados

Actualizada 14/12/2018 a las 21:20

Con la llegada de los días más grises del año muchas veces caemos en la tentación (o rutina) de vestir con ropa oscura, pero en invierno también hay vida más allá del gris y negro. Podemos animar nuestros looks utilizando prendas de colores llamativos y chillones, pero es cierto que no sientan tan bien como en verano (por eso de la falta del bronceado)… pero existe otra fórmula infalible para poner un toque divertido a nuestros looks de invierno: Mezclar estampados. Es importantísi

Selección DN+