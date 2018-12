Cómo combinar un abrigo rojo

Actualizada 06/12/2018 a las 20:24

El rojo es uno de los colores que más fuerza y carácter aporta a nuestros looks. Se suele asociar con personas extrovertidas con alto grado de confianza en sí mismas, es un color potente con mucha personalidad que no deja indiferente a nadie. A la hora de vestir, lo podemos incluir en pequeños detalles, para rematar un look de noche (con unos labios o salones rojos, por ejemplo) y también puede acompañarnos en nuestro día a día en accesorios como bolsos o bufandas. ¿Y si nos atrevemos a

