Cómo llevar una sudadera con capucha

Actualizada 01/11/2018 a las 20:22

Las sudaderas no son solo para looks de gimnasio, desde que las prendas deportivas han invadido los looks urbanitas, las chicas como yo somos más felices que antes (si cabe). Mezclas hasta hace poco imposibles, como el mix de zapatillas deportivas con traje o faldas midi con sudaderas, han hecho que las calles se llenen de looks cómodos y estilosos con un extra de creatividad. Las sudaderas son aptas para looks del día a día, las hay de muchos tipos, pero si hay una sudadera icónica (la

Selección DN+