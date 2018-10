Look con falda negra para entretiempo

Actualizada 05/10/2018 a las 13:56

Poco a poco nos vamos despidiendo del verano, sus altas temperaturas y los colores claros. Con la llegada del Otoño, retomamos prendas típicas como las parcas, botines y jerséis de punto y los colores oscuros. Eso sí, hasta que se instale el frío de verdad inauguramos la temporada de los looks con forro polar y chancletas. Personalmente, una de las cosas que más me gusta de los primeros días de cambio de estación es poder llevar looks que combinen prendas cortas (mini faldas o vestido

Selección DN+