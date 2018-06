Cómo llevar un vestido midi con zapato plano

Ni mini, ni maxi, el corte de tus vestidos esta temporada (y pongo temporada porque no me atrevo a llamar primavera a esto que estamos viviendo), es el MIDI: la largura que cae por debajo de las rodillas sin llegar a los tobillos. Es un corte que recuerda mucho al cine, en particular a las actrices clásicas. Pero este año, los vestidos midi han aterrizado en las calles para quedarse entre el resto de las mortales. Son una opción elegante y cómoda pero ¿cómo llevar un vestido midi con zapa

Selección DN+