Cómo combinar un mono largo

Los monos son una de las prenda tendencia más socorridas para conseguir un look completo sin darle muchas vueltas al temido “¿Qué me pongo?”. Largos o cortos, se adaptan perfectamente a multitud de ocasiones. Solamente necesitamos escoger el talle y color que mejor nos sientan y saber cómo combinarlo para arrasar con nuestro look esta temporada. Aunque a priori parecen prendas de las que nos podemos cansar rápido, por eso de ir vestida de arriba abajo con una sola pieza, es una de la